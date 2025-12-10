Condenada una mujer que apuñaló por la espalda a un vecino de Ricla
La acusada ha aceptado una pena de cinco años y seis meses de cárcel además de una indemnización de casi 8.000 euros
Una vecina de Ricla (Zaragoza) ha aceptado este miércoles una pena de cinco años y seis meses de prisión al reconocer que apuñaló por la espalda a un varón fruto de un ataque de celos. Es una tentativa de homicidio que tuvo lugar sobre las 16.15 horas del 18 de junio de 2024, cuando Lavinia M. I. se cruzó por la calle con la víctima, a quien le calvó un cuchillo que escondía en el bolso. Por las lesiones que le causó y las secuelas deberá indemnizar al herido con el pago de 7.900 euros según se ha dictaminado en el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Así lo recoge el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal -inicialmente solicitaba ocho años de cárcel- y el abogado defensor de esta mujer de nacionalidad rumana, quien permanece en prisión provisional desde que tuvieron lugar los hechos. Sobre su situación en territorio nacional se ha acordado su expulsión una vez que cumpla parte de la condena en la cárcel de Zuera. La sentencia, que es firme, ha sido dictada in voce por la presidenta del tribunal adscrito a la Sección Tercera, la magistrada Nicolasa García Roncero.
Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, Lavinia M. I. atacó a la víctima "sin ningún tipo de provocación" y "sin ningún tipo de justificación". Por la espalda le calvó un cuchillo que le ocasionó importantes lesiones, de las que tardó en curar hasta 90 días. Por eso se ha incluido una indemnización que asciende hasta los 7.900 euros, 6.300 euros por las lesiones y 1.600 euros por las secuelas.
