Desarticulan una red de tráfico de drogas en Huesca: incautan 2.780 gramos de sustancias y casi 9.000 euros en efectivo

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en las comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego, en la provincia de Huesca, con la detención de 18 personas y la intervención de sustancias estupefacientes valoradas en unos 80.000 euros.

La operación, denominada "Gasby", comenzó en febrero debido a un repunte en el consumo de drogas en diversos puntos de la provincia de Huesca en el que se advirtió la presencia de un grupo delictivo asentado en las localidades de Jaca, Sabiñánigo y Biescas, que distribuía una variedad de sustancias estupefacientes en diferentes localidades de las dos comarcas.

Según ha informado la Guardia Civil, los agentes constataron que había nueve personas que se dedicaban a conseguir por vías procedentes del País Vasco y Cataluña diversas cantidades de droga, como cocaína, speed y hachís, para su adulteración y posterior distribución, con el apoyo del resto de la organización en Jaca, Sabiñánigo, Biescas, Panticosa, Formigal, Asín de Broto, Broto y Torla.

Los presuntos narcotraficantes utilizaban "caletas" (cajetines de plástico adheridos con imanes) ocultas en sus vehículos para transportar la droga y evitar controles policiales durante los aprovisionamientos periódicos desde otras provincias.

Ante la certeza de que los posibles autores iban a suministrar la droga en las fechas lúdicas del puente de la Constitución, los agentes solicitaron mandamientos judiciales para la entrada y registro de ocho domicilios que se realizaron el pasado 3 de diciembre con la participación de más de 150 agentes en Jaca, Sabiñánigo y Biescas.

En los mismos se incautaron 2.780 gramos de diversas drogas (cocaína, speed, MDMA, LSD, hachís y marihuana), 8.790 euros en efectivo, sustancias de corte y material para distribución al por menor, así como sustancia de corte con la que adulteraban la droga para aumentar el lucro en el mercado clandestino, cuyo valor podría alcanzar los 80.000 euros.

Los 18 detenidos, 13 hombres y 5 mujeres de entre 22 y 62 años vecinos de las comarcas de La Jacetania y el Alto Gállego, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Jaca, que decretó prisión provisional para uno de ellos y libertad con cargos para el resto.