Dos condenados por vender cocaína y cannabis en Zaragoza: cinco años de cárcel y 42.000 euros

Unos 500 gramos de cocaína y casi un kilo de cannabis fue el alijo que el Grupo de Estupefacientes intervino al maliense H. B. y a su compinche, el guineano M. K., en el transcurso de una operación contra el tráfico de drogas que se desarrolló en Zaragoza a finales de 2024. De esta forma se logró desmantelar un importante punto de venta de droga en la avenida Navarra, donde residía H. B. y adonde se desplazaban sus clientes para adquirir pequeñas cantidades de estupefacientes hasta que ingresó en prisión por estos mismos hechos. Y, este martes, ambos se declararon culpables al reconocer los hechos ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptar penas que suman cinco años de prisión y multas por valor de 42.000 euros.

Así se desprende del acuerdo suscrito ayer entre el ministerio fiscal y su abogado defensor a razón de cuatro años y tres meses de cárcel en el caso de H. B. y de un año de cárcel en el caso de M. K. con sendas multas de 35.000 y 7.000 euros. En ambos casos se les ha aplicó la atenuante de drogadicción, lo que permitió rebajar la petición de condena que se solicitaba de seis años de prisión para H. B. y de dos años de prisión para M. K. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.

La investigación

A finales de 2024 se centró la investigación en esta vivienda de la avenida Navarra, donde los agentes comprobaron que se vendía cocaína al intervenir pequeñas dosis a sus compradores entre el 22 de noviembre y el 16 de diciembre. Por eso se decidió activar un dispositivo de vigilancia el 18 de diciembre. Y ese mismo día fueron testigos de cómo H. B. colocaba una bolsa en el asiento trasero de un vehículo cuyas llaves entregaba a M. K. Así que poco después interceptaron a M. K. y hallaron 980 gramos de cannabis en esa bolsa, "con destino a su ilícita distribución a terceros" según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

Al día siguiente se inició una nueva vigilancia sobre esta misma vivienda, donde se observó otro intercambio de cocaína que precipitó el registro del domicilio. Allí se intervinieron diversas bolsas de cocaína además de los útiles necesarios para su preparación y distribución como básculas de precisión, tijeras y libretas con anotaciones.