Interceptado en un control en el Pirineo un coche con dos menores fugados de un centro de la Bretaña francesa

Agentes de la Policía Nacional, dentro de un dispositivo de controles en carretera efectuado el pasado 5 de diciembre por la Unidad de Controles Móviles de Canfranc, detectaron como un vehículo con matrícula francesa, con una pareja en su interior, trataba de saltarse el control policial establecido en la localidad de Berdún, emprendiendo la huida.

Se inició una persecución que llegó a su fin en la localidad de Majones, donde chocaron con una casa. Los agentes comprobaron que el vehículo estaba sustraído en Francia y que sus ocupantes, un varón de 15 años de edad que conducía el vehículo y una chica de 16 años, que iba de copiloto, ambos de nacionalidad francesa, se habían fugado de un centro de menores en la Bretaña francesa.

En el registro del vehículo se localizaron más efectos sustraídos: seis llaves de vehículos de diferentes marcas, cuatro permisos de conducción franceses, dos documentos de identidad franceses, dos tarjetas de crédito, una tarjeta de repostaje, interviniéndose igualmente cinco navajas, un spray de defensa personal, un reloj y diversas herramientas.

Se procedió a la detención del varón por un delito de daños, conducción temeraria, conducción sin permiso o licencia y un delito de resistencia y desobediencia. Ambos fueron traslados a la Comisaría de Policía Nacional de Jaca, donde se dio cuenta a la Fiscalía de Menores y a los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, iniciando las gestiones de entrega a sus tutores franceses.