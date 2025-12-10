La 'Manada' de Zaragoza defiende que las relaciones sexuales fueron consentidas

La 'Manada' de Zaragoza, siete pandilleros de los Dominican Don´t Play (DDP) a quienes se acusa de violar sin descanso a una veinteañera, han defendido este miércoles su inocencia en la segunda sesión del juicio que desde ayer se está celebrando a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza. A preguntas de sus abogados, pues los siete acusados han rechazado responder a la fiscal y al resto de letrados, han defendido que las relaciones sexuales fueron consentidas a pesar de que en esos 16 vídeos se puede ver a una joven que se encuentra a merced de los siete encausados. Aún así han insistido en que la víctima pudo abandonar esa vivienda de la calle Antonio Maura en cualquier momento y que no la encerraron allí entre el 24 y el 26 de junio de 2020.

Para cada uno de ellos la Fiscalía ha solicitado la imposición de 16 años y 6 meses de cárcel, 15 años de prisión por un delito continuado de violación y un año y seis meses de prisión por un delito de lesiones. Se trata de una petición de condena que sostiene la fiscal Mónica Vidal en la declaración que prestó ayer la víctima y en una prueba fundamental que se ha practicado a lo largo de esta segunda sesión. Y es que hoy han declarado la instructora y el secretario del atestado, quienes han explicado a la Sala cómo reconstruyeron los hechos tras el casual hallazgo de los vídeos en el transcurso de una operación contra los Dominican Don´t Play (DDP). La instructora, de hecho, se entrevistó en dos ocasiones con la víctima en el mes de agosto de 2021.

Una larga recuperación

También han comparecido los dos psiquiatras que desde 2022 asisten a la víctima, una joven para la que han augurado una larga recuperación pues en este tiempo ha sufrido varios brotes psicóticos como el que sufrió en esa vivienda de la calle Antonio Maura. Tanto es así que ha tenido que ingresar varias veces en el área de Psiquiatría del hospital Royo Villanova, desde donde mantiene pautado un tratamiento para el que no se ve un fin a corto plazo según han aclarado estos mismos psiquiatras.

Sobre las pruebas de ADN solo se ha reseñado un resultado positivo en uno de los siete acusados mientras que otro de los encausados ha negado que estuviera en ese domicilio cuando tuvieron lugar los hechos. Han sido cuatro horas de sesión con un breve receso a mitad de la mañana que se reanudará este jueves a las 10.00 horas con el trámite de los informes por parte de la fiscal y de los abogados defensores, los letrados Carlos Estremera, César Fernández, Claudia Melguizo, Cristian Monclús, Jesús Badenas y Marina Ons, quienes han interesado la absolución con alguna petición subsidiaria de condena por abusos sexuales.

Una vez que defiendan sus posturas ante el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, se dará paso al turno de la última palabra en favor de Enock A. M., Jesús P. E., Juan Estibel F. C., Miguel Santiago L. V., Mustapha K. A., Pablo Andrés S. M. y Steven Guarionex V. M. El juicio quedará entonces visto para sentencia.