La Policía sobre el saqueo en el cementerio de Torrero: "Entre 5 y 10 objetos devueltos cada día"

La Policía continúa con la devolución de las vírgenes, de los cristos y de los demás efectos que se robaron en el cementerio de Torrero entre finales de verano y mediados del mes de octubre. A diario se sigue trabajando en la entrega de los objetos recuperados a sus legítimos propietarios, con un promedio de "entre cinco y diez efectos devueltos cada día" en lo que constituye "una labor minuciosa" según defienden en la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Por eso han querido transmitir un mensaje de "comprensión" y "paciencia" a los damnificados a la hora de reiterarles que siguen inmersos en estas mismas labores.

"Pedimos a la ciudadanía comprensión y paciencia, ya que el proceso requiere de verificar cada caso para garantizar que los objetos se entregan correctamente", han manifestado estas mismas fuentes, quienes han aclarado que ya se ha llevado a cabo "un inventariado completo" de los efectos recuperados el pasado 17 de octubre. "Posteriormente se ha ido contrastando cada uno de ellos con las denuncias interpuestas", han añadido.

Una tonelada

Y ha sido un trabajo farragoso porque la Policía incautó más de una tonelada de material en una nave de La Muela, adonde llegaron todos estos efectos desde una chatarrería de la carretera Logroño (Optimus Reciclaje SL) con la que habían hecho tratos los tres detenidos. Por esto mismo se pidió "colaboración" a los perjudicados, a quienes se instó a aportar fotografías del nicho y las facturas de la funeraria o del marmolista que han restaurado los nichos.

"Asimismo, solicitamos que las personas citadas para la recogida aporten fotografías o imágenes que permitan identificar y confirmar los objetos sutraídos de manera ágil y precisa", han reiterado en esta ocasión desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón, tal y como ya se hiciera hace unas semanas. "En caso de no disponer de ella, se puede entregar una factura pro forma de restauración o sustitución, ya que esto permitirá valorar correctamente los daños dentro de la investigación", precisaron entonces.