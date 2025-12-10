La Policía Nacional intensifica la búsqueda del joven desaparecido a finales de noviembre en La Alfranca

La Policía Nacional ha intensificado este miércoles, en la zona del Galacho de la Alfranca, el dispositivo de búsqueda para localizado a Ares Miguel Tiziano, el joven de 20 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que desapareció en la capital aragonesa el pasado 20 de noviembre.

El dispositivo cuenta con la participación de la Unidad Aérea de Policía, Guías Caninos, la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Grupo de Desaparecidos, Protección Civil y los Bomberos de Zaragoza.

La Policía Nacional ha recordado a la ciudadanía la importancia de comunicar de inmediato cualquier información o posible avistamiento. Por ello, ha emplazado a aquellos que crean haberlo visto o tener indicios sobre su paradero que llamen al 091 "en este mismo momento, no horas después ni al día siguiente", ya que es esencial poder verificar en tiempo real si se trata de él.

El joven, de 20 años, tiene una estatura aproximada 170 centímetros, un peso que ronda los 60 kilos, cabello negro y ojos castaños.

En el momento de su desaparición el joven vestía sudadera negra con capucha, pantalón vaquero azul y deportivas negras, ha descrito la Policía Nacional que ha facilitado una fotografía para que sea más fácil su identificación.