Un detenido por una oleada de robos en garajes de Zaragoza

La Policía ha puesto punto y final a un verdadero quebradero de cabeza al que se hacía frente desde hace varias semanas en Zaragoza, donde se estaban repitiendo numerosos robos en vehículos estacionados en garajes de urbanizaciones de toda la ciudad. Por la zona de La Romareda hasta la margen izquierda del Ebro (Actur y Arrabal) pasando también por San José y Delicias se movía un viejo conocido -D. L. T. (España, 1986)- de la Justicia, a quien se detuvo el pasado fin de semana como presunto autor de unos 40 robos y de otros tantos delitos de daños ocasionados en los turismos. Quedó en libertad.

En el atestado que se entregó en el Juzgado de Guardia se hacen constar los robos que ya avanzó este diario en una urbanización del entorno de La Romareda, en Residencial Condes de Aragón II, donde se vandalizaron once vehículos en dos noches distintas, la del 14 y la del 22 de octubre. En esta urbanización de la avenida Juan Pablo II se reseñaron sustracciones de ordenadores o mochilas tras la fractura de sus ventanillas, por lo que desde la administradora de fincas se colocaron varias notas informativas para alertar a los vecinos de lo que había pasado.

Cartel informativo de una urbanización de Zaragoza que sufrió estos robos a mediados del mes de octubre / SERVICIO ESPECIAL

Cámaras de videovigilancia

Desde este complejo se facilitaron las imágenes de sus cámaras de videovigilancia, tal y como ha sucedido también en otras urbanizaciones de la ciudad en las que se atribuyen robos a este varón identificado bajo las iniciales de D. L. T. Y es que estos robos se han venido denunciando en diversos puntos de la ciudad, pues se interpusieron denuncian en las comisarías de Actur, Arrabal, Delicias y San José hasta que hace unos días se le pudo localizar en un conocido complejo hostelero de Pedrola.

En los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando permaneció dos noches hasta que el domingo pasó a disposición judicial. Asistido de la abogada Olga Oseira, el detenido se acogió a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su puesta en libertad. La Fiscalía no solicitó su ingreso en prisión.