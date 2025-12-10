Otros dos vehículos calcinados en Épila... y se encarecen las pólizas de seguro

En Épila han vuelto a las andadas. Otros dos vehículos han amanecido calcinados en los últimos días a las afueras de este municipio zaragozano perteneciente a la comarca de Valdejalón. Uno de los turismos fue pasto de las llamas la noche del domingo al lunes mientras que el otro turismo fue pasto de la llamas solo unos días antes. Y llueve sobre mojado en Épila después de que este tipo de episodios se dispararan hace unos cinco años, cuando en un solo verano se contabilizaron hasta 200 vehículos calcinados. Por eso el precio de asegurar un coche en Épila es más elevado que en otros pueblos de Aragón según coinciden diversas fuentes consultadas por este diario al hablar de encarecimientos que oscilan entre el 10 y el 15%.

"Esto es la punta del iceberg. Es el pan de cada día. Es una jungla", lamentan estas mismas fuentes sobre el incendio de vehículos, que se ha convertido en el modus operandi de los amigos de lo ajeno para desviar la atención de la Guardia Civil y cometer robos en otros puntos cercanos. Es una tendencia que luego está repercutiendo en el precio de las pólizas de seguro, pues las tasas anuales de siniestralidad en Épila son sensiblemente superiores a las tasas de otras comarcas de la comunidad aragonesa.

Otro de los vehículos calcinados en Épila (Zaragoza) a lo largo del pasado fin de semana. / SERVICIO ESPECIAL

"Es un problema muy gordo, una bomba de relojería que algún día estallará. Casi siempre que hay un incendio de un coche, hay algún robo", continúan fuentes conocedoras de este problema, quienes precisan que en algunas ocasiones también se suceden estos episodios para cobrar el seguro porque los vehículos no superan la ITV. "Es lo menor, eso sí", aclaran al respecto.

Desde la Asociación de Vecinos de Épila se han expresado en esta misma línea al lamentar que el incendio de vehículos se ha convertido en "la tónica general". "Llevamos mucho tiempo sufriéndolo. Es normal por desgracia", han reiterado desde la entidad vecinal a este diario. Hace unas pocas semanas, de hecho, una decena de vehículos fueron también vandalizados en Épila al fracturarse sus ventanillas.