Detenido en Zaragoza por tirarle dos dientes a su expareja en un pueblo de La Rioja

La Policía ha detenido a un vecino de Zaragoza que hace unos días agredió a su expareja al tirarle dos dientes. Fue un episodio de violencia de género que tuvo lugar en Quel (La Rioja), adonde se desplazó Y. A. O. A. (Colombia, 1983) para pasar el Puente con quien había sido su pareja sentimental desde el mes de julio de 2023 hasta finales del mes de noviembre de este mismo año. Pero aprovechó este encuentro para agredirle la madrugada del 8 de diciembre según recoge la denuncia que interpuso la víctima en el puesto de la Guardia Civil de Autol.

Y es que ambos habían residido en la capital aragonesa desde que llegaron a España allá por el verano de 2023. Pero la mujer marchó a vivir a Quel hace unos días cuando puso fin a la relación sentimental que mantenía con este colombiano de 42 años. En la denuncia, de hecho, consta que lo hizo porque sufría agresiones físicas y psíquicas desde que comenzaron su relación. Por eso enumeró "empujones", "agarrones de pelo" y "golpes varios" a los guardias civiles que le tomaron declaración a primera hora de la tarde del 9 de diciembre.

Detención en Zaragoza

Desde entonces se intentó localizar a este individuo en la capital aragonesa, donde mantiene su residencia a día de hoy. El martes ya se visitó su domicilio aunque no se encontraba en casa y fue el miércoles por la mañana cuando Y. A. O. A. se entregó en la comisaría de Actur-Rey Fernando. Entonces se le detuvo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

Esa misma tarde pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, en funciones de guardia. Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido quedó en libertad aunque sobre él pesa ahora una orden de alejamiento de 200 metros. En el Juzgado de Guardia también se entregó un parte médico en el que se refleja la falta de dos piezas dentales además de escoriaciones en la barbilla y en el labio.