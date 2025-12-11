Detenido en Zaragoza por tirarle dos dientes a su expareja en un pueblo de La Rioja
La denuncia recoge otros episodios de violencia de género durante los dos años en los que fueron pareja
La Policía ha detenido a un vecino de Zaragoza que hace unos días agredió a su expareja al tirarle dos dientes. Fue un episodio de violencia de género que tuvo lugar en Quel (La Rioja), adonde se desplazó Y. A. O. A. (Colombia, 1983) para pasar el Puente con quien había sido su pareja sentimental desde el mes de julio de 2023 hasta finales del mes de noviembre de este mismo año. Pero aprovechó este encuentro para agredirle la madrugada del 8 de diciembre según recoge la denuncia que interpuso la víctima en el puesto de la Guardia Civil de Autol.
Y es que ambos habían residido en la capital aragonesa desde que llegaron a España allá por el verano de 2023. Pero la mujer marchó a vivir a Quel hace unos días cuando puso fin a la relación sentimental que mantenía con este colombiano de 42 años. En la denuncia, de hecho, consta que lo hizo porque sufría agresiones físicas y psíquicas desde que comenzaron su relación. Por eso enumeró "empujones", "agarrones de pelo" y "golpes varios" a los guardias civiles que le tomaron declaración a primera hora de la tarde del 9 de diciembre.
Detención en Zaragoza
Desde entonces se intentó localizar a este individuo en la capital aragonesa, donde mantiene su residencia a día de hoy. El martes ya se visitó su domicilio aunque no se encontraba en casa y fue el miércoles por la mañana cuando Y. A. O. A. se entregó en la comisaría de Actur-Rey Fernando. Entonces se le detuvo como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.
Esa misma tarde pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, en funciones de guardia. Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido quedó en libertad aunque sobre él pesa ahora una orden de alejamiento de 200 metros. En el Juzgado de Guardia también se entregó un parte médico en el que se refleja la falta de dos piezas dentales además de escoriaciones en la barbilla y en el labio.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062)
