Vandalismo en el cementerio de Alagón: "Alguien había defecado detrás de los panteones"

Una estampa de muy mal gusto se encontraron los vecinos de Alagón (Zaragoza) en el cementerio municipal a lo largo de la semana pasada. Primero fue el hallazgo de excrementos humanos mientras que a los pocos días alguien se dio un buen festín en el camposanto con churros y chocolate. Por eso tuvieron que remangarse los miembros de la brigada municipal para devolver al cementerio la imagen que merece un lugar sagrado en el que descansan los difuntos de sus paisanos. Y desde el Ayuntamiento de Alagón han trasladado un comunicado a sus vecinos en el que reprueban dicha "profanación".

"La brigada municipal encontró que alguien había defecado detrás de los panteones y a los días que había un vaso de chocolate. Queremos pensar que va a ser algo anecdótico, dos hechos puntuales. Vamos a procurar reconducir unos comportamientos inapropiados por parte de determinados ciudadanos", expresó ayer en declaraciones a este diario el alcalde de Alagón, Jesús Gustrán, para quien estos episodios de vandalismo suponen un ejemplo de "profanación" del cementerio.

Restos de churros y un vaso de chocolate en el cementerio de Alagón (Zaragoza). / SERVICIO ESPECIAL

Desde el Ayuntamiento de Alagón ya han informado de que la Policía Local va a intensificar las rondas de vigilancia en el cementerio, pues las instalaciones carecen de cámaras de seguridad. Por eso resulta muy complicado conocer quién o quienes defecaron y merendaron en el cementerio en dos días distintos de la pasada semana.

"Estos comportamientos inapropiados representan una profanación de un lugar sagrado como es el camposanto, un espacio digno del mayor de los respetos. Deshonrar algo tan respetable como la memoria de nuestros difuntos merece una condena firme como ayuntamiento. No vamos a tolerar estos actos vandálicos y confiamos en que estos episodios queden como algo anecdótico", recoge el comunicado remitido por el consistorio.