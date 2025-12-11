Visto para sentencia. El juicio contra la 'Manada' de Zaragoza ha concluido este jueves con el trámite de los informes que han expuesto la fiscal y los abogados de los siete pandilleros juzgados a lo largo de esta semana en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Ante el tribunal adscrito a la Sección Primera han defendido sus posturas, de absolución en el caso de los defensores al alegar que las relaciones sexuales fueron consentidas. En sus discursos han insistido en que la víctima no denunció los hechos y que tampoco lo hizo en fase de instrucción, aunque la fiscal ha aludido a la declaración que este martes prestó la joven para sustentar su petición de condena de hasta 115 años de prisión.

Fue entonces cuando esta veinteañera aseguró que fue violada en ese domicilio de la calle Antonio Maura, donde permaneció retenida entre el 24 y el 26 de junio de 2020. En su interrogatorio identificó a todos y cada uno de los siete acusados, miembros de los Dominican Don´t Play (DDP), a la mayoría de los cuales se puede ver también en los 16 vídeos que la Policía intervino en el transcurso de una operación contra esta banda latina. Solo no aparece en escena uno de los encausados, aunque la fiscal ha afirmado que aquellos días estuvo en ese domicilio de acuerdo a lo manifestado por la víctima.

Última palabra de los acusados

Han sido cuatro horas de sesión con un breve receso de 15 minutos en la que alguno de los siete acusados también ha hecho uso de la última palabra. Varios han pedido disculpas por su comportamiento en la primera sesión, otros se han disculpado con la víctima en el caso de algo le hubiera molestado y otros han optado por guardar silencio antes de que el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Ballestín, haya decretado el juicio visto para sentencia.

Para todos ellos solicita la Fiscalía una pena de 16 años y 6 meses de prisión a razón de 15 años de cárcel por un delito continuado de violación y un año y seis meses de cárcel por un delito de lesiones. En su escrito de acusación también se incluyen otras medidas accesorias como la imposición de una orden de alejamiento de 500 metros durante 16 años y una libertad vigilada por tiempo de 8 años además del pago de una indemnización de 50.000 euros en favor de la víctima.

De forma subsidiaria a la absolución han planteado algunos de los abogados defensores una condena por abusos sexuales al entender que no existió violencia ni intimidación en dichas relaciones. La sentencia se conocerá en las próximas semanas.