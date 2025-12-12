Un cliente denuncia una paliza de los vigilantes de una discoteca de Zaragoza

La Policía tramitó ayer la denuncia de un ecuatoriano de 34 años por la paliza que hace unos días recibió a las puertas de la discoteca 'Latin Palace', en la calle Ricla de Zaragoza. Y el denunciante señala a los vigilantes de seguridad del establecimiento, a quienes acusa de propinarle patadas y puñetazos cuando le sacaron del local y le empujaron contra el suelo sobre las 06.30 horas del pasado domingo. Ante los agentes explicó que fue una actuación desmedida, ya que permaneció dos días hospitalizado con la cara desfigurada hasta que recibió el alta a lo largo de la jornada del martes. Pero todavía tiene secuelas, ve borroso y doble y tiene pendiente una revisión médica en los próximos días para que los especialistas valoren si debe someterse a cirugía.

Así lo hizo constar en su comparecencia en la comisaría de Actur-Rey Fernando, donde le tomaron declaración a lo largo de la mañana de ayer. En dependencias policiales también aportó el parte de lesiones y varios vídeos que se grabaron de la agresión a las afueras de esta discoteca. Hasta allí había llegado esa noche con su hermano y sendas parejas sentimentales para celebrar el cumpleaños de un amigo común... pero todo se torció casi a la hora de cierre del establecimiento.

Los hechos

Según consta en la denuncia, los vigilantes de seguridad le sacaron de malas maneras del local junto a su pareja, quien insistió en entrar para recuperar sus pertenencias. En ese momento se inició un forcejeo en el que el perjudicado salió en defensa de su pareja, pero acabó en el suelo por los empujones de estos mismos empleados. Y ahí empezó una lluvia de patadas y puñetazos e incluso refiere el denunciante que le colocaron la rodilla en el cuello.

Por eso presentaba la cara desfigurada, los ojos hinchados y la mandíbula desencajada aunque todavía no comprende por qué reaccionaron así los guardias de seguridad. Desde la discoteca, no obstante, han publicado esta misma semana un comunicado en el que alegan "actos presuntamente delictivos de extrema gravedad" por parte del denunciante que provocó su "desalojo inmediato".

"Una vez en la calle inició un ataque violento contra el local y agredieron físicamente al responsable del establecimiento (...) Ante la agresión sufrida, el personal de seguridad tuvo que intervenir para disolver al grupo agresor con el resultado de que cuatro miembros de nuestro equipo requirieron asistencia médica", prosigue este comunicado. Son dos versiones completamente diferentes de los hechos que ahora están en manos de la Policía.