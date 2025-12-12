Condenado a 38 años de cárcel por los dos asesinatos de la calle Boggiero

José Miguel Castán Oliván, alias ‘Josemi’, acaba de conocer la condena de 38 años de cárcel que se le ha impuesto por los asesinatos del Francés y de Mariana en un edificio okupado de la cale Boggiero (52). Así se desprende de la sentencia que ha firmado el presidente del tribunal, el magistrado José Ignacio Martínez, a razón de 19 años de prisión por cada uno de los dos crímenes, que apenas se llevaron unas semanas de diferencia entre el 13 de marzo y el 3 de mayo de 2024. A los familiares del Francés deberá indemnizar con 340.000 euros mientras a la pareja de Mariana deberá abonar 20.000 euros.

La muerte de esta mujer búlgara precipitó su detención la madrugada del 4 de mayo, cuando arrastró su cadáver hasta la calle unas diez horas después de que le asesinara en el interior de ese mismo inmueble. Desde la segunda planta le empujó al vacío tras propinarle un fuerte golpe en la cara, lo que provocó su muerte por un estallido craneal. Y por la noche fingió que la había violado un grupo de marroquís, lo que llevó a su detención tras presentar también manchas de sangre en la camiseta.

Entre sus "demasiadas contradicciones" llamó la atención la espontánea confesión que le hizo a la Policía en la misma calle Boggiero, que tenía "muy mala suerte" porque hace unos días ya se le había muerto un moro (el Francés) al que le compraba hachís. Así que pronto se ataron cabos en el Grupo de Homicidios. Y por la forma en la que Josemi arrastró ambos cadáveres con "los mismos nudos" en la ropa de los fallecidos, por su "uso exclusivo" de ese inmueble, por la "sustancia terrosa" que las dos víctimas llevaban impregnadas en su cuerpo... no tuvieron dudas los investigadores de que también había matado al Francés.

Era un crimen que se investigaba desde el 13 de marzo, cuando otros dos indigentesdescubrieron el cadáver en el mismo inmueble de la calle Boggiero. Fueron ellos quienes sacaron el cuerpo sin vida del Francés a la calle una vez que Josemi les informó de que yacía malherido desde la noche del día 11. En un principio se aprecieron signos de violencia, en la sala de autopsias se certificó que se trataba de una muerte violenta por una luxación cervical, "retorcer el pescuezo" como explicaron "coloquialmente" los médicos forenses.

la Fiscalía ha mantenido su petición de condena de 20 años de prisión por cada uno de los dos asesinatos mientras que la acusación particular a cargo del abogado Ernesto Estévez ha hecho lo mismo con el crimendel Francés -solo representa a su viuda- al interesar 25 años de prisión. En el caso de los defensores de Josemi, los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén solicitaron que se le imponga la pena mínima por los dos delitos de asesinato con la agravante de alevosía.