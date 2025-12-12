La Guardia Civil desarticula una organización dedicada al cultivo 'indoor' de marihuana en Zaragoza: hallan 2.000 plantas de cannabis y más de 20 kilos de cogollos

La Guardia Civil ha llevado a cabo la denominada operación RIOG, que ha finalizado con la desarticulación de una organización criminal dedicada al cultivo indoor de marihuana en la provincia de Zaragoza, y la detención de nueve personas implicadas en estos hechos.

Esta operación se inició en septiembre de 2024 por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Casetas, ante la posible existencia de varias naves industriales, ubicadas en los alrededores de Zaragoza capital, que se estarían utilizando como lugares de cultivo de marihuana indoor. Durante el transcurso de la investigación se logró determinar la identidad de varios integrantes del entramado criminal, los cuales cesaron su actividad durante unos meses tras constatar el traslado de los cabecillas de la red a su país de origen. Los sospechosos, a su regreso a España a finales de verano, retomaron su actividad ilícita, consistente en el acondicionamiento de las naves industriales objeto de la investigación para iniciar de nuevo el cultivo de esta sustancia.

Una vez obtenidos los indicios que evidenciaban la comisión de estos ilícitos, el pasado 2 de diciembre la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo policial para efectuar un total de 8 registros en naves industriales ubicadas en las localidades de Cuarte de Huerva, San Mateo de Gállego, La Puebla de Alfindén y Zuera, así como domicilios situados en Zaragoza capital y el barrio de Garrapinillos.

Durante la inspección de estos inmuebles se localizaron varios cultivos "indoor" de marihuana que albergaban un total de 2.013 plantas de cannabis, así como más de 20 kilos de cogollos de la misma sustancia.

Las naves industriales habían sido acondicionadas con todo lo necesario para el cultivo de la sustancia, habiendo construido con placas tipo "pladur", diferentes habitáculos para distribuirlas según los distintos estados de crecimiento. Todas las plantaciones se suministraban de electricidad tomándola del alumbrado público a través de acometidas ilegales, y contaban con cuadros de electricidad que requerían amplios conocimientos en esta materia para su instalación. Una de estas naves se hallaba en proceso de preparación para albergar una nueva plantación, hallándose indicios de haber sido utilizada anteriormente como lugar de cultivo de esta sustancia.

En las naves industriales registradas fueron detenidas varias personas, encargadas del cuidado de la plantación de manera continuada, que pernoctaban en una zona acondicionada con colchones, electrodomésticos y enseres que permitían su estancia sin necesidad de abandonar la instalación. Además de las plantaciones, en los inmuebles se localizaron importantes cantidades de dinero en efectivo, así como varios terminales móviles y documentación relevante para la investigación.

Durante el operativo se detuvo a nueve personas, con diferentes cometidos dentro de la red criminal que actuaban de manera coordinada para llevar a cabo la actividad ilícita. Entre ellos se detuvo al cabecilla de esta red, con domicilio en Zaragoza capital, encargado de la logística y supervisión de la actividad, así como de sufragar los gastos necesarios. En el siguiente escalón se encontraban otros miembros de su plena confianza encargados del traslado del material hasta las naves, trasladándolo incluso desde provincias cercanas hasta Zaragoza, para evitar levantar sospechas.

A continuación, se hallaban los encargados del cuidado de las plantaciones, que pernoctarían en dicho lugar de manera continuada y efectuaban además labores de vigilancia, ya que estas instalaciones contaban con cámaras de video vigilancia que captarían cualquier movimiento sospechoso desde el exterior.

Además, se ha constatado la existencia de "testaferros", personas que facilitaban su identidad para el alquiler de las naves, con la supuesta actividad de almacenaje de mercancías, o alquiler de vehículos que la organización utilizaría en sus movimientos.

Este grupo criminal guardaba fuertes medidas de seguridad para el desarrollo de la actividad, desde la colocación de cámaras de video vigilancia, uso de multitud de vehículos para sus movimientos, hasta la colocación de materiales de almacenaje apilados en lugares estratégicos de las naves de manera que, ante la apertura de los portones por donde accedían los vehículos, se viese una aparente actividad empresarial.

Los 9 detenidos, de nacionalidad albanesa, edades comprendidas entre los 21 y 46 años, quedaron a disposición judicial el pasado jueves 4 de diciembre. Se les imputan supuestos delitos contra la salud pública, por cultivo o elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Además, a dos de ellos, se les imputa supuesto delito de falsificación de documento público, al acreditarse el uso de una falsa identidad para evitar su localización.

El valor económico defraudado con las acometidas ilícitas de electricidad en los inmuebles inspeccionados asciende a más de 214.000 euros, lo que equivaldría al consumo de más de 250 viviendas promedio en España en el periodo de un año. En esta operación, a cargo del Equipo Policía Judicial de Casetas y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Zaragoza, han participado agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como efectivos del Grupo Cinológico de Zaragoza con canes especialistas en detección de drogas.