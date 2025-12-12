La jueza cita a declarar a los niños que denunciaron agresiones sexuales en Corazonistas

La Policía habló de un "vital interés" para interrogar a los niños en sede judicial, los forenses confirmaron que su declaración "puede ser apta para ser valorada"... y la jueza instructora acaba de citar a declarar a los seis alumnos de Educación Infantil que denunciaron a un profesor de Corazonistas por presuntas agresiones sexuales. Es una decisión que ha tomado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza solo unos días después de que se le hicieran llegar sendos informes psicosociales desde el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), unos documentos en los que se concluye que estos mismos niños tienen "capacidad para relatar hechos autobiográficos". Y tendrán valor probatorio sus testimonios en el caso de un hipotético juicio al practicarse como prueba preconstituida.

Tanto es así que ya se han fijado las fechas de las declaraciones de los niños sin que este diario vaya a precisar los días exactos para salvaguardar su privacidad. Y es que los forenses recalcaron que su declaración puede ser valorada siempre y cuando "se garanticen las condiciones para la protección de su intimidad", "se evite su exposición pública" y "se disminuya al máximo el efecto revictimizador". Por eso se les interrogará en la sala Gessel de la Ciudad de la Justicia, en las conocidas como salas amigables por tratarse de un espacio más cómodo que una sala de vistas.

Un testimonio válido

En tres fechas diferentes comparecerán los menores acompañados de sus progenitores y de los equipos psicosociales, con quienes ya se entrevistaron hace unas semanas para averiguar su capacidad de prestar un testimonio válido. De esta forma avanza la fase de instrucción de un procedimiento que se incoó a finales del mes de junio, cuando la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) recogió las primeras denuncias hasta que el día 24 se detuvo al docente. Ese mismo día se decretó su puesta en libertad.

Desde entonces la jueza Cristina López ha acordado la práctica de diversas diligencias como la toma de declaración al director del centro, Jorge Reija. Lo hizo a mediados del mes de junio para interrogarle por las funciones del profesor y la respuesta del centro, entre otras muchas cuestiones que se plantearon en aquella comparecencia. Entonces constaba el centro como perjudicado aunque a los días se revocó dicha personación y se le citó como responsable civil subsidiario.

En estos momentos, las familias de los menores están representadas por los abogados Cristian Monclús, Enrique Trebolle, José Luis Melguizo y Juan José Herranz. El centro consta como responsable civil subsidiario, cuya defensa corre a cargo de Javier Osés. Y el profesor investigado ha encomendado su defensa a Marco Antonio Navarro.