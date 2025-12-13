Detenido en Zaragoza un carterista que utilizaba las tarjetas bancarias de sus víctimas
Tras varios meses de investigación, la Policía lo detuvo la madrugada del jueves tras identificarlo en plena calle
La Policía Nacional detuvo en la madrugada del pasado 11 de diciembre en Zaragoza a un hombre de 29 años sobre el que pesaba una orden de detención por su presunta implicación en media docena de delitos de hurto y estafa.
Según ha informado la Policía, el arrestado había sido identificado como presunto autor de varios robos de carteras, tras los cuales utilizaba las tarjetas bancarias sustraídas para realizar cargos mientras estas permanecían operativas.
La detención se produjo alrededor de la una de la madrugada, cuando una patrulla de la Policía Nacional reconoció al individuo durante un servicio de vigilancia. Los agentes procedieron a realizar un control de seguridad y, tras consultar con el CIMACC 091, confirmaron que la requisitoria judicial seguía en vigor.
El varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias por seis hechos delictivos.
El modus operandi del detenido era similar en todos los casos. Actuaba de manera sigilosa y con gran destreza para sustraer las carteras de sus víctimas y, además del dinero en efectivo, realizaba numerosos cargos de pequeño importe con las tarjetas robadas, evitando así la introducción de los números de seguridad.
