Un juzgado de Zaragoza investiga una agresión sexual en un centro de Atades

Un juzgado de Zaragoza ha citado a declarar como investigado a un extrabajador de Atades tras la denuncia por agresión sexual que hace unos meses interpuso una usuaria de un centro de la ciudad. La mujer, que presenta un grado de discapacidad del 75%, refirió que le tocó el culo y los pechos en varias ocasiones además de verbalizar algunas expresiones de índole sexual en las que no abunda este diario para salvaguardar su privacidad. Por estos hechos se incoó expediente disciplinario contra el empleado hasta que se le despidió a los pocos días de que se tuviera conocimiento de los hechos a finales del mes de noviembre de 2024.

Pero no fue hasta este pasado verano cuando se interpuso la denuncia en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, donde tendrá que comparecer el investigado el próximo 21 de enero según ha acordado el juez en los últimos días. Allí también se ha citado a la usuaria y a otros empleados del centro a quienes se les comunicó los hechos, pues el 2 de diciembre de 2024 mantuvieron una reunión en la que les relató lo que había pasado, que le tocó los genitales y los pechos a lo largo de la jornada laboral del 29 de noviembre.

"Total credibilidad"

En aquel momento también les manifestó que lo había sufrido "de manera reiterada" y "en semanas anteriores", según recoge la denuncia que interpuso el abogado Enrique Trebolle a finales del mes de julio. Fue un relato que mantuvo en varias entrevistas "sin variación alguna" de los detalles que había contado esa primera vez como la intención del investigado en llevarle al baño para mantener relaciones sexuales. También constan otras proposiciones sexuales.

Y como le dieron "total credibilidad" fue derivada a la Unidad de Acceso a la Justicia y de Atención a Víctima con Discapacidad Intelectual de Aragón (UAVDI), "manteniéndose sin variación alguna el relato". Desde entonces recibe tratamiento psicológico y sufre "pesadillas", "miedo" y "recuerdos recurrentes" de acuerdo a la sintomatología que se refiere en la denuncia.

Contra su despido presentó recurso el trabajador, aunque el Juzgado de lo Social número 8 de Zaragoza paralizó la tramitación del procedimiento hasta que se resuelva la cuestión penal. "La jurisdicción penal cuenta con los medios más adecuados para alcanzar una convicción sobre la realidad de los hechos, siendo difícilmente comprensible que pudieran dictarse resoluciones contradictorias", argumentó el titular de este mismo juzgado sobre el despido del investigado, defendido por la abogada Carmen Sánchez Herrero.