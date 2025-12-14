Condenado por robar una cartera para pagarse unas cervezas en Zaragoza

Rachid L. (Marruecos, 1994) atracó a un viandante en la calle Burgos, en Las Delicias, la madrugada del 2 de agosto de 2023. Bajo la amenaza de que le iba a "destrozar", este varón marroquí de 31 años le arrebató una cadena y la cartera. Sus siguientes paradas fueron tres bares al otro lado de la ciudad, en San José. Y como esa cartera apenas guardaba cinco euros en efectivo decidió pagar varias rondas de cervezas con la tarjeta que encontró en esa misma cartera. Así que el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza le ha condenado a penas que suman hasta tres años y cinco meses de cárcel porque también cometió unos hechos muy similares a lo largo de los días siguientes.

Junto a Rachid L. ha resultado absuelto un dominicano de 50 años, defendido por el abogado Alejandro Giménez Planas, a quien la Fiscalía acusaba de efectuar otros dos pagos a sabiendas de que esa tarjeta había sido robada, "sin que haya quedado probado que fuera conocedor de que aquel (Rachid K.) había abonado los productos que adquirían con la tarjeta (sustraída)" según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Y es que esa misma mañana, sobre las 09.30 horas, le había acompañado a un Simply del Camino Puente Virrey en el que realizaron dos compras por valor de 21,81 y 20.03 euros.

Otros robos

Pero no son los únicos delitos que detalla esta misma sentencia. El 13 de septiembre, sobre las 14.00 horas, Rachid L. le robó el móvil a un cliente de un bar de la calle Delicias. Solo unas horas antes había realizado seis cargos con la tarjeta bancaria que había robado a un varón en la discoteca Chocolat. Por eso la sentencia recoge una pena de dos años y siete meses de cárcel por el primer robo con violencia, siete meses de prisión por cada uno de los dos delitos de estafa y una multa de 450 euros por un delito leve de hurto.

Por el robo de la calle Burgos no fueron juzgados otros varones de origen magrebí porque no pudieron ser identificados por la Policía. Fue Rachid L. quien amenazó a la víctima al grito de "¡Dame la cadena y el dinero que lleves encima o te voy a destrozar!". Mientras sus compinches le rodearon, él le arrebató la cadena que llevaba en el cuello y le quitó la cartera del bolsillo.