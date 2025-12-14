Detenida por robar 40.000 euros en joyas a las ancianas que cuidaba en Zaragoza
En 2017 ya fue detenida por hechos similares
La Policía Nacional detuvo el pasado 11 de diciembre a una mujer a quien se le atribuyen presuntamente más de una quincena de hurtos de joyas y dinero en los domicilios en los que trabajaba como asistenta. Por el momento se han recibido denuncias de tres familias que contaban con los servicios asistenciales de la detenida, quien en alguno de los casos llevaba más de dos años trabajando bajo la total confianza de los dueños de los domicilios. En total se le imputan dieciséis delitos de hurto con los que habría llegado a apropiarse de más de 40.000 euros en joyas.
La primera víctima en percatarse de la ausencia de alguna de sus joyas y en sospechar en la asistenta dio la voz de alarma a los otros denunciantes, ya que eran conocidos y se habían hecho con el servicio de la detenida recomendados entre sí. Las tres familias denunciaron la sustracción de las joyas y señalaron a la asistenta como sospechosa, hecho que los investigadores pudieron constatar al comprobar la gran cantidad de joyas vendidas por la detenida en locales especializados en la compra de oro.
Las víctimas, pese a reconocer las joyas vendidas por la denunciada no pudieron recuperarlas ya que todas habían sido fundidas una vez pasado el tiempo que la legislación obliga a mantenerlas en depósito. Se da la circunstancia que la mujer detenida el pasado 11 de diciembre ya había sido detenida en el año 2017 por su participación en hechos similares en otros domicilios en los que trabajaba entonces.
A primera hora de la tarde del pasado viernes 12, la detenida fue conducida hasta el juzgado de instrucción en funciones de guardia y tras ser oída en declaración fue puesta en libertad.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- El Real Zaragoza pierde una oportunidad ante el Cádiz (1-2)
- Si ventilas tu casa por la mañana en invierno, te equivocas: esta es la mejor hora para hacerlo
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad