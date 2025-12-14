Un incendio en unas naves porcinas de Tauste deja 1.500 lechones muertos
También han fallecido 25 madres de cría. El fuego ya está extinguido
Un incendio en unas naves porcinas de Sancho Abarca (Tauste) ha provocado la muerte de 1.500 lechones y 25 madres de cría este domingo por la mañana. Según informan desde la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el el fuego ha sido declarado a primera hora de la mañana y ya está extinguido.
En torno a las 9.00 horas de este domingo, los bomberos de la DPZ han recibido el aviso del incendio en las naves porcinas de esta localidad de tauste. Hasta la zona del fuego se han trasladado dotaciones de los parques provinciales de bomberos de Tauste, Ejea de los Caballeros y Tarazona, que han realizado labores de extinción mitigar el incendio. Para ello han empleado una Bomba Urbana Ligera, una Nodriza y una Bomba Urbana Pesada.
Finalmente, el fuego ha sido extinguido. En total se han visto afectadas dos naves porcinas, además de los lechones y las madres de cría falleidas.
