Un vehículo choca contra un muro en Huesca y acaba dentro de un huerto

Cuatro personas han salido ilesas de un accidente de tráfico ocurrido a última hora de este sábado en la avenida los Danzantes de Huesca cuando el vehículo en el que circulaban se ha salido del vial, ha chocado contra un muro y ha acabado en el interior de un huerto.

Según han informado desde el servicio de Bomberos y la Policía Local, el accidente se produjo a las 20.16 horas a la altura de la rotonda con Balsas de Chirín, en el número 24 de esta avenida de los Danzantes de Huesca que sirve de ronda en la zona este de la capital oscense.

Por causas que se desconocen, el turismo se salió de la trazada y, tras empotrarse contra el muro de una parcela, acabó dentro de un huerto. Los cuatro ocupantes resultaron ilesos aunque tanto el vehículo como la tapia sufrieron serios desperfectos. Además, el coche también se llevó por delante al menos un árbol.

El 112 activó los servicios de emergencia y en el lugar de los hechos intervinieron efectivos de Bomberos con un camión de salvamento, un camión autobomba pesada y un vehículo de mando, además de la presencia del subjefe de intervención, un oficial y cuatro bomberos. Asimismo, se desplazaron al lugar indicativos de la Policía Local y servicios sanitarios del 061.