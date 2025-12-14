Un vehículo choca contra un muro en Huesca y acaba dentro de un huerto
Ocurrió a última hora de este sábado en la avenida los Danzantes
Cuatro personas han salido ilesas de un accidente de tráfico ocurrido a última hora de este sábado en la avenida los Danzantes de Huesca cuando el vehículo en el que circulaban se ha salido del vial, ha chocado contra un muro y ha acabado en el interior de un huerto.
Según han informado desde el servicio de Bomberos y la Policía Local, el accidente se produjo a las 20.16 horas a la altura de la rotonda con Balsas de Chirín, en el número 24 de esta avenida de los Danzantes de Huesca que sirve de ronda en la zona este de la capital oscense.
Por causas que se desconocen, el turismo se salió de la trazada y, tras empotrarse contra el muro de una parcela, acabó dentro de un huerto. Los cuatro ocupantes resultaron ilesos aunque tanto el vehículo como la tapia sufrieron serios desperfectos. Además, el coche también se llevó por delante al menos un árbol.
El 112 activó los servicios de emergencia y en el lugar de los hechos intervinieron efectivos de Bomberos con un camión de salvamento, un camión autobomba pesada y un vehículo de mando, además de la presencia del subjefe de intervención, un oficial y cuatro bomberos. Asimismo, se desplazaron al lugar indicativos de la Policía Local y servicios sanitarios del 061.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Pedradas, obras perdidas y una barrera de autopista rota: así fue el regreso del tesoro de Sijena a Aragón hace ocho años
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- El Real Zaragoza pierde una oportunidad ante el Cádiz (1-2)
- Si ventilas tu casa por la mañana en invierno, te equivocas: esta es la mejor hora para hacerlo
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
- El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad