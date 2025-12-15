Cuatro detenidos y dos investigados por el robo de gasoil y falsedad documental en Fraga

Cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil y otras dos están siendo investigadas como integrantes de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de gasoil en el término municipal de Fraga (Huesca). Se trata de seis hombres de entre 20 y 40 años y residentes en Rumanía. A todos ellos se les considera considera presuntos autores de 14 delitos de robo con fuerza de gasoil, uno de pertenencia a grupo criminal y otro de falsedad documental.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre debido a un incremento importante de robos con fuerza de gasoil a camiones y vehículos articulados mientras permanecían estacionados en áreas de servicio y descanso de las carreteras AP-2 y N-2, a su paso por el municipio de Fraga. El perjuicio económico total rondó los 12.000 euros.

En el transcurso de las averiguaciones, los agentes pudieron identificar parcialmente a los integrantes del grupo organizado que actuaba de forma itinerante por varios países europeos, así como, determinar el modus operandi utilizado en los robos.

En la madrugada del pasado 8 de diciembre, agentes del Puesto de Alcolea de Cinca junto con Policía Local de la localidad de Fraga, detuvieron in fraganti a cuatro miembros del grupo delictivo mientras estaban cometiendo varios robos de gasoil en un punto próximo a la localidad de Fraga.

Durante el arresto, los agentes encontraron en el interior de los vehículos utilizados por los detenidos y otros indicios que los vinculaban a los robos ocurridos en fechas anteriores, siendo incautados los efectos para la comisión de los delitos, siendo dos bombas de alta potencia para la extracción del combustible, herramientas, así como placas de matrículas falsas que utilizaban para no ser detectados y eludir su identificación.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Plaza de Guardia de Fraga, decretando la Autoridad Judicial ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a todos los detenidos y los investigados se personaran ante dicha Autoridad Judicial, cuando lo estime conveniente.