Cuatro detenidos y dos investigados por el robo de gasoil y falsedad documental en Fraga
La investigación de la Guardia Civil comenzó en octubre tras el aumento de esta actividad, culminando con la detención in fraganti de cuatro miembros del grupo criminal el pasado 8 de diciembre
Cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil y otras dos están siendo investigadas como integrantes de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza de gasoil en el término municipal de Fraga (Huesca). Se trata de seis hombres de entre 20 y 40 años y residentes en Rumanía. A todos ellos se les considera considera presuntos autores de 14 delitos de robo con fuerza de gasoil, uno de pertenencia a grupo criminal y otro de falsedad documental.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre debido a un incremento importante de robos con fuerza de gasoil a camiones y vehículos articulados mientras permanecían estacionados en áreas de servicio y descanso de las carreteras AP-2 y N-2, a su paso por el municipio de Fraga. El perjuicio económico total rondó los 12.000 euros.
En el transcurso de las averiguaciones, los agentes pudieron identificar parcialmente a los integrantes del grupo organizado que actuaba de forma itinerante por varios países europeos, así como, determinar el modus operandi utilizado en los robos.
En la madrugada del pasado 8 de diciembre, agentes del Puesto de Alcolea de Cinca junto con Policía Local de la localidad de Fraga, detuvieron in fraganti a cuatro miembros del grupo delictivo mientras estaban cometiendo varios robos de gasoil en un punto próximo a la localidad de Fraga.
Durante el arresto, los agentes encontraron en el interior de los vehículos utilizados por los detenidos y otros indicios que los vinculaban a los robos ocurridos en fechas anteriores, siendo incautados los efectos para la comisión de los delitos, siendo dos bombas de alta potencia para la extracción del combustible, herramientas, así como placas de matrículas falsas que utilizaban para no ser detectados y eludir su identificación.
El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Plaza de Guardia de Fraga, decretando la Autoridad Judicial ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a todos los detenidos y los investigados se personaran ante dicha Autoridad Judicial, cuando lo estime conveniente.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos