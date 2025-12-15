Las denuncias por violencia de género aumentaron casi un 5% en Aragón en 2024

Las denuncias por violencia de género registradas en Aragón aumentaron casi un 5% durante 2024, un ejercicio en el que los órganos judiciales de la comunidad autónoma han experimentado también un incremento sostenido del ingreso de asuntos. Así se recoge en la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que su presidente, Juan José Carbonero, ha presentado este lunes ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes.

Carbonero ha informado de que, en el ámbito de la violencia de género, la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 habitantes se situó en 64,2, lo que coloca a Aragón como la quinta comunidad autónoma con menor tasa de España. Ha explicado que a lo largo de 2024 se han habilitado salas amigables en prácticamente todo el territorio, y solo quedan pendientes las de La Almunia de Doña Godina y Caspe.

En términos generales, el presidente del TSJA ha expuesto que durante 2024 los órganos judiciales aragoneses registraron un total de 192.969 asuntos, frente a los 174.862 contabilizados en 2023 y los 162.835 de 2022. Un volumen que supone un incremento acumulado del 18,4% respecto a 2022.

Por jurisdicciones, la civil ha sido la que ha soportado el mayor aumento de carga, con un crecimiento del 18,4 %, mientras que la contencioso-administrativa ha sido la que menos ha aumentado, con un 3,4 %.

La tasa de litigiosidad se ha situado en 59,88 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que convierte a Aragón en la cuarta comunidad con menor litigiosidad, solo por detrás del País Vasco, Navarra y La Rioja. La tasa de congestión ha alcanzado el 1,39, la segunda más baja del conjunto del Estado, mientras que la tasa de resolución se ha situado en 0,98, por encima de la registrada en 2023 y de la media nacional, que fue del 1,093.

A juicio de Carbonero, estos datos ponen de manifiesto que los juzgados y tribunales de Aragón “funcionan razonablemente bien”, aunque ha reconocido que siempre existe margen de mejora. En este sentido, ha expresado una “razonable satisfacción” por el funcionamiento del sistema judicial aragonés durante el ejercicio analizado.

Con respeto a 2025, Carbonero ha avanzado de que entre enero y marzo de 2025, los concursos han aumentado un 16%, impulsados fundamentalmente por los procedimientos de segunda oportunidad de personas físicas, mientras que los concursos de personas jurídicas han experimentado un descenso significativo. En ese mismo periodo, los lanzamientos han crecido un 18,8 % y Aragón se ha mantenido como la segunda comunidad con menor índice de litigiosidad.

Durante el segundo trimestre de 2025, los concursos han descendido un 23 % y los asuntos penales han representado más del 50 % del total de asuntos ingresados entre abril y junio. En cuanto a la actividad institucional desarrollada en 2024, Carbonero ha destacado una intensa labor de representación del Poder Judicial, con participación y presidencia de jornadas, cursos y conferencias.

Respecto a los medios materiales, el presidente ha señalado que el sistema ha funcionado en 2024 con “razonable satisfacción”, fruto de un trabajo de actualización de infraestructuras desarrollado a lo largo de varias legislaturas.

La reforma del Palacio de los Luna, asignatura pendiente

No obstante, ha subrayado como principal asignatura pendiente la reforma y rehabilitación del Palacio de los Luna, sede del TSJA, cuyas obras, tras aprobarse los proyectos y un primer modificado, quedaron paralizadas a finales de 2024 tras la solicitud de resolución de mutuo acuerdo por parte de la constructora, un proceso que se ha culminado en 2025.

En la actualidad, el proyecto se encuentra a la espera de reactivar los trámites necesarios para su reanudación, un reto que ha calificado de “fundamental” tanto para el Poder Judicial como para la imagen de Aragón.

En materia de medios personales, Carbonero ha recordado que los datos corresponden a 2024 y que a partir de 2026 se abrirá una nueva etapa con la implantación de los tribunales de instancia, en aplicación de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa. Aragón cuenta con una plantilla de 154 jueces; en 2024 se ha creado el Juzgado de Primera Instancia número 23 y existen tres jueces de adscripción territorial, dos en Zaragoza y uno en Huesca.

El presidente ha insistido en la necesidad de crear dos nuevas plazas en la Audiencia Provincial, en las secciones segunda y cuarta de lo civil, así como una plaza “inaplazable e inexcusable” en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Carbonero ha anunciado asimismo que el próximo año se abrirá un escenario “completamente distinto” con la implantación de los tribunales de instancia, un proceso que, según ha asegurado, se afronta con la voluntad de las administraciones públicas de cumplir con los deberes exigidos hasta el momento.