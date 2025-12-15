Un joven de 22 años, "en estado crítico" al ser arrollado por un tren en la estación de Casetas

Un joven de 22 años ha sido atropellado este lunes, en torno a las 20.00 horas, en la estación zaragozana de Casetas, por un tren de pasajeros que cubría la línea Bilbao-Barcelona y que se dirigía a la estación de Delicias en esos momentos. La víctima del arrollamiento se encuentra hospitalizado y "en estado crítico", según han informado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fuentes de la Guardia Civil, que está investigando las causas del siniestro.

El accidente se producía cerca del apeadero de la estación de este barrio rural de Zaragoza y en unas circunstancias que, al menos oficialmente, no han sido esclarecidas. Aunque según ha podido saber este diario la hipótesis que cobra más fuerza, por testigos presentes en la zona en el momento del incidente, es que la víctima podría haber sido atropellada o golpeada por el convoy cuando se encontraba cruzando las vías por un punto no autorizado. No obstante, será la investigación la que determine el motivo de un siniestro que a esas horas de la noche, con una visibilidad muy reducida en una playa de vías tan amplia, reunía muchas circunstancias adversas.

Lo más importante es que, al parecer, la víctima fue trasladada al hospital con vida y los servicios sanitarios se afanan por estabilizarle y que quede fuera de peligro. Tras un accidente que ha sobrecogido a todos en el barrio, donde hacía muchos años que no se vivía una accidente de estas características.

El tren que lo atropelló era un Alvia que cubría la línea Bilbao-Logroño-Zaragoza-Barcelona y que en esos momentos, en torno a las 20.00 horas, se encontraba circulando en dirección a la estación de Delicias cuando se produjo el arrollamiento. A bordo iban los viajeros que tuvieron que ser transbordados a otro tren, un Civia de la línea de Cercanías de Zaragoza, para que les trasladara a la estación de Delicias y, desde allí, poder coger un AVE de Renfe para llegar a su destino, la estación de Sants en la Ciudad Condal.