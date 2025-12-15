¿Por qué se juzga a un preso y a un funcionario de la cárcel de Zuera en la Audiencia de Zaragoza?

Por norma general, los juicios con jurado popular se circunscriben a cruentos episodios, asesinatos u homicidios, en los que la Justicia busca depurar la responsabilidad en una muerte violenta. Pero la Audiencia Provincial de Zaragoza celebra desde este mismo lunes un jurado muy diferente a los que resultan habituales, pues en esta ocasión se denuncia una presunta mala praxis de un funcionario asociada a un delito de cohecho. Y es que la Fiscalía acusa a un empleado de la cárcel de Zuera (David A. S.) y a un preso (Félix G. L.) de colar comida, ropa y móviles, un trapicheo y contrabando por el que solicita una pena de cuatro años y seis meses de cárcel además de la inhabilitación del funcionario durante diez años.

Está previsto que el jurado comience a constituirse a las 09.30 horas, y una vez que se elijan a los nueve miembros del tribunal y sus dos suplentes, dará inicio el juicio. En esta primera sesión declararán los testigos, el martes se continuará con la práctica de la prueba testifical y en último lugar lo harán los acusados sin que todavía se conozca si se les vas a interrogar el martes o el miércoles, jornada reservada para el trámite de las conclusiones y de los informes. Y será el viernes cuando la presidenta del tribunal, la magistrada María Soledad Alejandre, entregue el objeto del veredicto para deliberar sobre la culpabilidad o la inocencia de los dos acusados.

La acusación

Los hechos por los que se va a juzgar a David A. S. y Félix G. L. se acotan al periodo de tiempo comprendido entre 2019 e inicios de 2022. En estos tres años, denuncia el ministerio fiscal, el funcionario introducía comida, ropa y móviles aprovechándose de su condición de empleado público, ya que no se sometía a "un control de seguridad exhaustivo". Era unos efectos que luego entregaba al preso, "que era el encargado de distribuirlos entre los internos, siendo además el encargado de recoge el dinero que pagaban por ellos" según recoge el auto de hechos justiciables.

"Los acusados, a cambio de estas operaciones, obtenían una contraprestación económica que podría oscilar entre los 50 y los 700 euros, dependiendo de lo solicitado y entregado", añade este mismo escrito sobre el beneficio de las operaciones entre David A. S. y Félix G. L. Por su actuación en connivencia se solicita la misma condena para ambos, cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de cohecho a los que se suma una multa de 5.400 euros a razón de diez euros al día durante 18 meses. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.