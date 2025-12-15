Una cuidadora confiesa que 'limpió' la cuenta bancaria de un anciano de Zaragoza en su lecho de muerte

Aleida Aguilar Sánchez guardaba la cartilla de un anciano de Zaragoza al que cuidó hasta su ingreso en una residencia en 2021. Entonces dejó de asistirle a diario, pero continuó a sueldo a cambio de realizar labores de limpieza en su vivienda y de visitarle en esta misma residencia para acompañarle en sus paseos. En el geriátrico permaneció interno hasta que falleció el 22 de julio de 2023 tras un breve paso por el hospital a lo largo de ese mismo mes, unos días, los anteriores y posteriores a su muerte, que aprovechó Aleida Aguilar Sánchez para realizar numerosas extracciones por un importe total de 27.000 euros. Son unos movimientos bancarios que este lunes ha confesado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de apropiación indebida.

Así lo han acordado la Fiscalía, la acusación particular a cargo del abogado José María Vela y el abogado defensor de esta mujer sudamericana, quien no ingresará en prisión si abona 500 euros al mes durante los tres próximos años. Y es que la acusada devolvió 10.000 euros de forma inmediata a la denuncia de los hechos, de ahí que se le haya aplicado la atenuante de reparación del daño para rebajar la condena de dos y tres años de prisión que solicitaban la acusación pública y particular, respectivamente. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.

Los hechos

Aleida Aguilar Sánchez logró hacerse con 27.000 euros a raíz de las tres primeras extracciones de 900 euros que completó el 10 de julio de 2023. A partir de esa fecha dispuso de más dinero hasta que dejó de hacerlo, al menos de forma provisional, tras el fallecimiento del anciano. Pero a los dos días volvió a la carga y continuó con la retirada de dinero hasta que elevó su botín a los 27.000 euros. En este periodo de tiempo, entre el 10 de julio y el 10 de agosto, constan extracciones diarias de casi 4.000 euros, por ejemplo.

El importe no fue más elevado porque en la entidad bancaria se percataron de estos movimientos y avisaron a los familiares del anciano, quienes este lunes han escuchado el fallo que ha dictado in voce el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz. A los herederos deberá abonar 17.830 euros, tal y como se ha comprometido la condenada para evitar su ingreso en prisión.