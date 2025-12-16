Cae la venta de una bomba de hormigón robada en La Muela: dos detenidos en el polígono Empresarium

La Guardia Civil ha detenido a dos personas cuando se disponían a vender una bomba estática de hormigón valorada en más de 80.000 euros que había sido sustraída el pasado mes de enero del interior de una empresa situada en el polígono industrial Centro Vía, en el término municipal de La Muela.

Los autores del robo fracturaron la puerta de acceso a las instalaciones de la empresa y se apoderaron tanto de la bomba de hormigón como de un semirremolque utilizado para su transporte, han informado fuentes del instituto armado.

La investigación, llevada a cabo durante varios meses por miembros de Policía Judicial y del Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas, permitió obtener información sobre la posible venta de una máquina de similares características en una nave industrial del polígono Empresarium, en el barrio zaragozano de la Cartuja Baja y, ante la sospecha de que pudiera tratarse del material sustraído, se estableció un dispositivo de vigilancia.

El pasado 6 de diciembre, los agentes localizaron a dos personas en el exterior de la nave donde se encontraba la máquina, cuya venta iba a realizarse ese mismo día y, tras comprobar sin ningún género de dudas que se trataba de la bomba de hormigón robada en enero, la Guardia Civil procedió a la detención de ambos sospechosos.

Durante la inspección de la nave industrial se localizaron varios cartuchos de munición del calibre 9 mm, propiedad de uno de los detenidos, así como tres pasamontañas.

Además, en el registro de las pertenencias que portaban en el momento de la detención, a uno de ellos se le encontró en el bolsillo de la cazadora una chapa metálica troquelada perteneciente al remolque sustraído con el que se trasladó la máquina.

Los detenidos son dos varones de nacionalidad rumana y argelina, de 27 y 37 años, a uno de los cuales le constan numerosos antecedentes policiales.

A ambos se les imputa un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y, además, a uno de ellos un supuesto delito de tenencia ilícita de munición.

La bomba de hormigón ha sido recuperada y entregada a su legítimo propietario, mientras que la investigación continúa abierta para localizar el semirremolque sustraído.