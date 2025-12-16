Condenada por falsificar un contrato de alquiler para cobrar una ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza
La acusada acepta dos años de cárcel por falsear el documento para cumplir los requisitos de la subvención
Cyndy Annabel Cagua Maila se vio con la soga al cuello por las deudas que había contraído con su arrendadora, la propietaria de una vivienda en la calle Miguel Artigas de Zaragoza en la que residía de alquiler a cambio de una cuota mensual de 750 euros. Por eso decidió acogerse a unas ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza pero, como no cumplía los requisitos, falsificó el contrato de arriendo fingiendo una renta de 600 euros. De esta forma cobró 3.600 euros hasta que en el consistorio zaragozano se detectaron unas irregularidades que ayer reconoció la acusada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde aceptó una pena de dos años de cárcel como autora de un delito de estafa.
Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Olga Oseira y el defensor de esta mujer de nacionalidad ecuatoriana. Se trata de una sentencia de conformidad que también recoge el pago de una multa de 540 euros a razón de dos euros al día durante nueve meses. Y fue dictada in voce por el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza.
Las falsificaciones
En total manipuló y firmó los recibos de alquiler de la vivienda correspondientes a los meses de abril, de mayo, de junio, de julio y de octubre de 2023. "Tales documentos se incorporan a los expedientes oficiales del ayuntamiento donde se tramitaba y resolvían las ayudas de emergencia para pago de alquiler", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía al que mostró su conformidad la acusada, un modus operandi al que recurrió Cagua Maila para abonar las "diversas mensualidades" que adeudaba a su arrendadora.
De esta forma "aminoró el importe de la deuda" que había contraído con la propietaria de la vivienda, "ajena a toda esta mecánica de proceder". En su historial delictivo cuenta con antecedentes por estafa, ya que el Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza le condenó en el mes de marzo de 2023.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si te pones malo durante las vacaciones tienes derecho a recuperar los días
- Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- El Gobierno de Aragón afirma que su relación con Forestalia seguirá 'donde está, dentro de la legalidad
- Ni una a derechas. La contracrónica del Real Zaragoza-Cádiz
- Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos