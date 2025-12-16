Condenada por falsificar un contrato de alquiler para cobrar una ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza

Cyndy Annabel Cagua Maila se vio con la soga al cuello por las deudas que había contraído con su arrendadora, la propietaria de una vivienda en la calle Miguel Artigas de Zaragoza en la que residía de alquiler a cambio de una cuota mensual de 750 euros. Por eso decidió acogerse a unas ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza pero, como no cumplía los requisitos, falsificó el contrato de arriendo fingiendo una renta de 600 euros. De esta forma cobró 3.600 euros hasta que en el consistorio zaragozano se detectaron unas irregularidades que ayer reconoció la acusada en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde aceptó una pena de dos años de cárcel como autora de un delito de estafa.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Olga Oseira y el defensor de esta mujer de nacionalidad ecuatoriana. Se trata de una sentencia de conformidad que también recoge el pago de una multa de 540 euros a razón de dos euros al día durante nueve meses. Y fue dictada in voce por el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza.

Las falsificaciones

En total manipuló y firmó los recibos de alquiler de la vivienda correspondientes a los meses de abril, de mayo, de junio, de julio y de octubre de 2023. "Tales documentos se incorporan a los expedientes oficiales del ayuntamiento donde se tramitaba y resolvían las ayudas de emergencia para pago de alquiler", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía al que mostró su conformidad la acusada, un modus operandi al que recurrió Cagua Maila para abonar las "diversas mensualidades" que adeudaba a su arrendadora.

De esta forma "aminoró el importe de la deuda" que había contraído con la propietaria de la vivienda, "ajena a toda esta mecánica de proceder". En su historial delictivo cuenta con antecedentes por estafa, ya que el Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza le condenó en el mes de marzo de 2023.