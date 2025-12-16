Conmoción en el equipo de baloncesto de Nicolás, el joven atropellado por un tren en Casetas

Conmoción en Casetas por el trágico suceso que se vivió este lunes a última hora de la tarde, cuando un joven de 22 años falleció tras ser atropellado por un tren. El club de baloncesto en el que jugaba el joven Nicolás ha mostrado hoy su cariño y pésame y ha suspendido todos los entrenamientos en señal de luto.

Según un comunicado del equipo de baloncesto en el que jugaba, el Club Baloncesto Octavus, "ante la gran pérdida sufrida de nuestro jugador del Primera Nacional A2 y en señal de luto por el lamentable suceso ocurrido en la tarde de ayer, quedan suspendidos todos los encuentros de Liga programados para este fin de semana".

En el mismo escrito explican que igualmente se han suspendido "gran parte de los entrenamientos en la jornada de hoy" y le trasladan su "pésame" y cariño a la familia.

El suceso se registró ayer en torno a las 20.00 horas, en la estación zaragozana de Casetas, por un tren de pasajeros que cubría la línea Bilbao-Barcelona y que se dirigía a la estación de Delicias. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario en principio en "estado crítico", pero finalmente no pudo superar la gravedad de las heridas. Fuentes del Gobierno de Aragón han confirmado el fallecimiento, mientras la Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

El tren que atropelló al joven era un Alvia que cubría la línea Bilbao-Logroño-Zaragoza-Barcelona y que en esos momentos, en torno a las 20.00 horas, se encontraba circulando en dirección a la estación de Delicias cuando se produjo el arrollamiento. A bordo iban los viajeros que tuvieron que ser transbordados a otro tren, un Civia de la línea de Cercanías de Zaragoza, para que les trasladara a la estación de Delicias y, desde allí, poder coger un AVE de Renfe para llegar a su destino, la estación de Sants en la Ciudad Condal.