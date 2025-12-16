Muere Nacho Ansó, exdirector del NH Gran Hotel de Zaragoza, en un accidente de moto en Sevilla

Nacho Ansó, director de hoteles NH en Sevilla y exdirector del hotel NH Gran Hotel de Zaragoza, ha fallecido este martes por la mañana en un accidente de tráfico, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Este reconocido profesional del sector hotelero, de 53 años de edad y origen navarro, ha perdido la vida después de sufrir una colisión entre su motocicleta y un turismo en el puente del Cristo de la Expiración.

Dirigió tanto el NH Collection como el NH Plaza de Armas de la capital andaluza, al que llegó el pasado febrero en el puesto de máxima responsabilidad.

Ansó estudió en Turismo en la Escuela Universitaria de Pamplona. Inicialmente estuvo destinado en el NH Gran Hotel de Zaragoza, donde trabajó como jefe de recepción durante dos años, antes de situarse al frente del Hotel Tryp Sancho Ramírez, en Pamplona, entre noviembre de 1997 y finales de 1999. Posteriormente volvió al NH Gran Hotel de Zaragoza, donde estuvo al frente de la dirección desde finales de 1999 y hasta noviembre de 2004.

Los mensajes de condolencia y recuerdo en memoria de Ansó se han sucedido desde que se ha conocido su fallecimiento. Desde su perfil oficial en redes sociales, la Real Sociedad ha sido una de las primeras instituciones en hacerlo: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Nacho Ansó, director de los hoteles NH Sevilla, que siempre nos hizo sentir como en casa. Nuestro más sentido pésame a familiares, amig@s y compañer@s. Goian bego".

"El Club Atlético Osasuna lamenta el fallecimiento del navarro Nacho Ansó, rojillo que siempre nos acogió con mucho cariño en nuestros viajes a Sevilla. La entidad quiere trasladar el pésame a sus familiares y sus seres queridos. Descanse en paz. Goian bego", ha publicado por su parte el CA Osasuna, equipo de fútbol de la ciudad de origen de Ansó. "Hoy estamos de luto en Globotur por el fallecimiento de un gran amigo y de un gran profesional, Nacho Ansó. Echaremos de menos tus risas cada vez que coincidíamos", han recordado desde esta empresa de marketing.