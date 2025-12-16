Una testigo afirma que pagó a un funcionario de la cárcel de Zuera por colar móviles y colonias: "No lo hacía gratis"

Una expareja de Félix G. L., un preso de la cárcel de Zuera a quien se acusa de urdir una trama de soborno y de contrabando junto a un funcionario de prisiones (David A. S.), ha confirmado que envió "varios paquetes" al domicilio del empleado público siguiendo las órdenes del presidiario. "Los paquetes llevaban móviles, colonias y de todo lo que se podía meter", ha afirmado esta misma mujer en la segunda sesión del juicio que a lo largo de esta semana se está celebrando en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha asegurado que también hacía llegar dinero a David A. S. en contraprestación por los servicios prestados. "No lo hacía gratis. Una vez le di 700 euros", ha remachado la testigo.

Y es que la Fiscalía acusa al funcionario de prisiones de colar todos esos efectos que llegaban hasta su casa aprovechándose de que no tenía que superar exhaustivos controles de seguridad en los accesos a la cárcel de Zuera. "Lo repartía Félix, claro", ha precisado su expareja sobre el objetivo final de este modus operandi, es decir, vender todos los efectos entre los presos de la cárcel de Zuera según expusieron ayer los guardias civiles que dirigieron las pesquisas. "También me hacía ingresos de lo que vendía. Me hizo muchas transferencias estando él en el centro penitenciario", ha continuado a preguntas del fiscal Javier Checa.

Otros testigos

A lo largo de esta segunda sesión también ha comparecido la actual pareja sentimental de Félix G. L., quien se ha desdicho de lo que declaró en su día a la Guardia Civil, pues en esta ocasión ha aclarado que ella solo le envió la ropa que guardaba de él una vez que cortaron la relación. "Yo no quería ni verlo y le mandé todas sus pertenencias", ha señalado esta mujer, quien el lunes hizo caso omiso de las indicaciones de la agente judicial al acceder a la sala de vistas a sabiendas ella y su abogado de que no podía hacerlo. Por eso la sorpresa ha sido mayúscula cuando este martes se ha puesto frente al micrófono para dirigirse al jurado, presidido por la magistrada María Soledad Alejandre, un tribunal que se está mostrando muy participativo al pedir aclaraciones a quienes están deponiendo en el plenario.

Han sido tres horas de sesión en las que también han declarado varios compañeros de David A. S., a quien han definidido todos ellos como un funcionario "responsable" y una persona "sencilla". "Nunca en mi vida he conocido a un funcionario de prisiones como él que haya afirmado que le gusta el trabajo que hace. Solo puedo decir cosas buenas de él laboralmente. Le propuse para que trabajara conmigo", han abundado estos mismos funcionarios de prisiones, a quienes el jurado ha preguntado si alguien revisa las mochilas con las que ellos mismos acceden a prisión. Y la respuesta ha sido un "no" rotundo.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de cárcel para David A. S. y Félix G. L., defendidos por los abogados Fernando Lacruz y Francisco Loaiza, además de la inhabilitación del funcionario durante una década. La vista se reanuda este miércoles a las 10.00 horas con la declaración de los dos acusados y el trámite de las conclusiones y de los informes. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.