Investigado un camionero por conducir drogado y causar un accidente con un muerto en Teruel

La Guardia Civil de Teruel ha iniciado en Guadalajara una investigación por un delito de homicidio por imprudencia grave a un conductor, que dio positivo en drogas tras un accidente de tráfico sucedido el pasado 29 de octubre y que le costó la vida a otro conductor en la carretera A-2708 a la altura del municipio turolense de Orihuela del Tremedal.

El siniestro vial consistió en una colisión frontal por la invasión parcial del carril contrario por parte del camión, ha informado la Benemérita. El conductor investigado arrojó un resultado positivo en la prueba indiciaria de drogas, que fue posteriormente confirmado por un laboratorio oficial.

El otro conductor afectado resultó herido grave, por lo que fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), falleciendo días más tarde por la gravedad de las heridas.

El delito de homicidio por imprudencia grave, recogido en el artículo 142 del Código Penal, establece que el conductor investigado podría ser condenado a una pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 6 a 24 meses y a la de privación del permiso de conducción de tres a seis años.

Además, el consumo de drogas al volante, es una infracción muy grave recogida en el Reglamento General de Circulación que conlleva una multa de 1.000 euros, la pérdida de seis puntos del permiso de conducir y, en el caso de quedar acreditada la conducción bajo la influencia de las sustancias estupefacientes, también podría enfrentarse a "graves consecuencias legales".