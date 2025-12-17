La jueza del 'caso Corazonistas' rechaza una segunda exploración de los menores

La jueza que instruye el 'caso Corazonistas' ha rechazado que los seis menores sean explorados de nuevo, en esta segunda ocasión, por una unidad policial que está especializada en el análisis de la conducta. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza considera que "no es necesaria ni útil" esta segunda exploración porque en su mesa ya constan los informes de los forenses adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), quienes concluyeron que la declaración de los niños "puede ser apta para ser valorada". Por eso ya les ha citado a declarar en sede judicial, un interrogatorio que tendrá validez como prueba preconstituida en un hipotético juicio.

En este mismo auto se da respuesta a la prueba que solicitó el abogado defensor del profesor, a quien se investiga por presuntas agresiones sexuales a alumnos de Educación Infantil. Y la jueza rechaza su propuesta en base a dos argumentos, por constar ya un informe de los equipos psicosociales del IMLA y por evitar "la revictimización de los menores" con esta segunda explotación que se iba a encomendar a la Unidad Central de Inteligencia Criminal y Sección de Análisis de la Conducta (UCICSAC). Los mismos forenses del IMLA, de hecho, ya recalcaron que en su próximo interrogatorio se deben garantizar las condiciones para que "se disminuya al máximo el efecto revictimizador".

"Ni útil ni necesario"

De esta misma manera también se ha rechazado que el docente sea explorado por esta misma unidad, adscrita a la Comisaría General de la Policía Judicial de Madrid. "Tampoco se considera ni útil ni necesario por el momento, dado que no se justifica por el interesado dicha necesidad o circunstancias que lo justifiquen, sin perjuicio de que por el interesado se pueda aportar la prueba de parte que considere oportuno. Y en el caso de que se aporte documentación médica o de cualquier tipo de la cual puede desprenderse cualquier circunstancia que pueda afectar a su conducta, se valorará y se acordará lo procedente", expone la jueza en el auto al que ha tenido acceso este diario.

En las próximas semanas, de hecho, se va a interrogar a los seis menores en la sala Gessel de la Ciudad de la Justicia, en las conocidas como salas amigables por tratarse de un espacio más cómodo que una sala de vistas. En tres fechas diferentes comparecerán los niños acompañados de sus progenitores y de los equipos psicosociales, con quienes ya se entrevistaron hace unas semanas para averiguar su capacidad de prestar un testimonio válido.

En estos momentos, sus familias están representadas por los abogados Cristian Monclús, Enrique Trebolle, José Luis Melguizo y Juan José Herranz. El centro consta como responsable civil subsidiario, cuya defensa corre a cargo de Javier Osés. Y el profesor investigado ha encomendado su defensa a Marco Antonio Navarro.