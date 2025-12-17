La Policía Nacional avisa: lo que no debes hacer antes de irte de vacaciones de Navidad para evitar robos en casa
Es fundamental que los ciudadanos conozcan y apliquen una serie de recomendaciones básicas para reducir el riesgo
Con la llegada de las fiestas navideñas, muchas familias se ausentan varios días de su domicilio. Y, como ocurre en otros periodos vacacionales, es cuando más conviene extremar la precaución: las viviendas vacías son un objetivo frecuente. Por eso, la Policía Nacional refuerza la prevención con dispositivos especiales de seguridad y recuerda una serie de recomendaciones básicas para reducir el riesgo de robo y disfrutar de las vacaciones con tranquilidad.
Estos son algunos de los consejos más útiles:
1) No des pistas de que la casa está vacía
Los ladrones se fijan en señales simples. Evita las más evidentes:
- Persianas a media altura, mejor que totalmente bajadas durante días.
- Buzón vacío antes de irte. Si vas a estar fuera varios días, pide a un vecino o familiar que recoja el correo y eche un vistazo de vez en cuando.
2) Ojo con las redes sociales: lo que publicas, cuenta
Uno de los avisos más claros: no publiques que te vas de vacaciones (ni la fecha de salida ni la de regreso). A veces, una foto con ubicación o un “nos vamos unos días” es suficiente para dar información a quien no debe.
3) Videovigilancia activa
Sin grandes obras, puedes sumar capas de seguridad:
- Mirillas digitales: captan imágenes del rellano y pueden ser útiles si ocurre un incidente en la finca.
- Domótica sencilla: programar encendido/apagado de luces, radio o televisión, o subir y bajar persianas, ayuda a simular presencia.
- Videovigilancia con detección de movimiento: sistemas que se activan por movimiento y alertan al móvil permiten revisar el interior y reaccionar ante cualquier sospecha
4) Si entran, que no lo encuentren todo en un mismo sitio
La Policía Nacional también recomienda no guardar dinero y objetos de valor juntos. Repartirlos en diferentes lugares reduce el “premio rápido” y puede evitar que los delincuentes arrasen la vivienda buscando más.
5) La comunidad también protege: coordinación entre vecinos
La colaboración vecinal es clave, sobre todo en edificios y fincas:
- Comprueba que puertas y accesos comunes (patio, portal) quedan bien cerrados.
- Gestos simples como colocar felpudos en su sitio tras la limpieza o mantener cierta “normalidad” visual pueden ayudar a dar sensación de habitabilidad.
6) Si ves a alguien sospechoso, actúa: 091
Si detectas personas que no parecen vecinos o actitudes extrañas en la finca, llama al 091. Una patrulla puede acudir y comprobar la identidad. Mejor prevenir que lamentar.
