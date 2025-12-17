Rompe la cristalera de un supermercado de Zaragoza para robar un patinete y un móvil

Un supermercado de la cadena Alcampo sufrió ayer de madrugada un robo en sus instalaciones de la plaza Utrillas, en este centro comercial de Zaragoza, donde irrumpió un encapuchado tras fracturar una de sus cristaleras. Por allí se coló para hacerse con un teléfono móvil y un patinete eléctrico, unos efectos con los que se dio a la fuga antes de que llegara la Policía. Fue sobre las 01.00 horas del 16 de diciembre. No hay detenidos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes visualizaron in situ las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia con las que cuenta dicho establecimiento. En ellas se puede comprobar que fue un golpe rápido, de apenas diez minutos, en los que el ladrón accedió al supermercado tras fracturar una cristalera de unos de sus laterales.

Videovigilancia

Son, de hecho, unos archivos con los que ya cuentan los investigadores, ya que fueron aportados por el propietario del negocio junto a la denuncia que formuló en dependencias policiales a lo largo de la jornada de ayer. Para entonces ya se había hecho constar que fue un vigilante de seguridad del centro comercial quien dio la voz de alarma a la sala de emergencias del 091 en torno a las 01.00 horas.

Pero el encapuchado se dio a la fuga antes de la llegada de los agentes, quienes peinaron la zona en su búsqueda aunque no pudieron localizarle en los minutos siguientes al robo. La investigación permanece abierta para dar con el paradero de este ladrón, a quien se le imputaría un delito de robo con fuerza en las cosas por la forma en la que irrumpió en este establecimiento para llevarse un móvil y un patinete eléctrico.