Un funcionario de la cárcel de Zuera tilda de "venganza" una acusación de soborno

David A. S., un funcionario de la cárcel de Zuera a quien se acusa de urdir una trama de soborno y de contrabando junto a un preso (Félix G. L.), ha asegurado que sufrió un complot de sus superiores. Sobre un jefe de servicio ha manifestado que iba "prometiendo prebendas" a los presidiarios que declararan en su contra si referían que el acusado introducía móviles y ropa en el centro penitenciario. "Era una venganza. ¿Ustedes (al jurado) creen que yo pondría en peligro el plato de comida de mi familia? ¿Que yo me jugaría mi carrera profesional con lo que cuesta aprobar una oposición?", se ha excusado David A. S. en la tercera sesión del juicio que a lo largo de esta semana se está celebrando en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aclarado que esta presunta caza de brujas responde a una denuncia que quiso interponer contra otros dos mandos.

"Un poco antes de empezar la pandemia nos llevaron al despacho de la directora, estaba también presente el subdirector de seguridad, y nos hicieron una pregunta ambigua sobre si sabíamos algo de que circulaban más móviles de los habituales. Reconozco que soy impulsivo y me lo tomé muy mal, les dije que no entendía que me hicieran esa pregunta después de casi 20 años como funcionario de prisiones y que les iba a denunciar por calumnias e injurias. Se lo tomaron muy mal (...) En mi día de libranza me puse en contacto con mi delegado sindical y con el abogado y con muy buen criterio me convencieron de que me podría acarrear muchos problemas", ha narrado el acusado a preguntas del fiscal Javier Checa.

"Una depresión horrible"

"Dejé pasar el tema y mi sorpresa fue el primer día de trabajo de un jefe de servicios, que me llamó a su despacho y me dijo que se había enterado de que yo quería denunciar, y perdón por la palabrota, pero es lo que dijo: 'Te vamos a joder la vida'", ha continuado David A. S., quien ha contado que sufrió "una depresión horrible" tras la sucesión de estos mismos episodios. "Yo sabía que era inocente, pero era su palabra contra la mía", ha apostillado el funcionario.

Más breve ha sido su compañero de banquillo, el preso Félix G. L., quien ha insistido en su inocencia además de excusar al funcionario del delito de cohecho que se imputa a ambos. "Era un ataque personal que tenían contra este señor. Yo tenía que decir que introducía móviles en el centro penitenciario (...) Si yo declaraba contra este señor, me pasarían al módulo de respeto", ha expuesto Félix G. L., un interno que ha manifestado que le colocaron sustancias estupefacientes en su celda por parte de la dirección del centro.

Por estos hechos, la Fiscalía ha mantenido su petición de condena de cuatro años y seis meses de cárcel para David A. S. y Félix G. L. además de la inhabilitación del funcionario durante una década. Será este viernes a las 10.30 horas cuando la presidenta del tribunal, la magistrada María Soledad Alejandre, entregue el objeto del veredicto al jurado para deliberar sobre la culpabilidad o la inocencia de ambos acusados. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.