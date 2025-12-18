Susto por un incendio en un histórico bar de Compromiso de Caspe: no hay heridos

Los restos del chocolate en las tazas y los churros sin terminar en las mesas de la histórica cafetería Selenia, en Compromiso de Caspe, reflejan el susto que se han llevado los clientes que han tenido que abandonar el local a toda velocidad cuando sobre las 19.00 horas se ha iniciado un incendio en la cocina de este establecimiento, que en ese momento estaba lleno de gente.

Los Bomberos de Zaragoza han recibido el aviso sobre las 19.00 horas del incendio en este bar de Las Fuentes, hasta donde se han trasladado varias dotaciones que se han encontrado con un humo denso que salía de la cafetería, donde ha estallado la cristalera. Según fuentes municipales, que confirman que no hay hereidos, el fuego ha afectado al interior del establecimiento, sin que se hayan producido daños en las viviendas del edificio. Sí que ha ocasionado la rotura de una tubería de agua y, como consecuencia, se han inundado algunos de los trasteros ubicados en la planta - 1.

Según ha explicado a este diario uno de los vecinos, los bomberos, tras una primera inspección, han solicitado a todos los curiosos que se alejaran de la zona y a los vecinos que estaban asomados a los balcones y ventanas que volvieran a sus casas y las cerrarán para evitar que se colara el humo. La Policía Local ha cortado la circulación para facilitar el trabajo de los bomberos.

En imágenes | Susto por un incendio en el interior de un histórico bar de Las Fuentes / JOSEMA MOLINA

Los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción, donde hay un gran despliegue alrededor de esta histórica cafetería, abierta desde 1981. Según fuentes municiaples, hay trabajando 16 bomberos, dos coches de mando, un tanque, una escalera, una ambulancia y dos vehículos de apoyo. No hay heridos.