Absuelto el exconcejal Ignacio Magaña (PSOE) de causar un accidente con tres heridos en Zaragoza

El exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Ignacio Magaña (PSOE), era el copiloto -y no el conductor- de un Omoda 5 que, sobre las 16.00 horas del 23 de diciembre de 2023, causó un accidente de tráfico con tres heridos en el paseo Tierno Galván. Así lo acaba de resolver la titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza en la sentencia que absuelve a Magaña, pues concluye que al volante de este turismo se encontraba una amiga del exedil, Susana G. S., a quien ha condenado al pago de 8.688 euros entre multas e indemnizaciones por un delito leve de lesiones por imprudencia menos grave. También le priva del derecho a conducir vehículos a motos durante diez meses.

De esta forma había confesado su culpabilidad Susana G. S., una mujer de 47 años que, en el juicio celebrado el pasado 6 de noviembre, reconoció que chocó contra un Volkswagen Golf en el paseo Tierno Galván. “No frené y entré en shock, y me fui donde estaban los contenedores porque no quería ver lo que había pasado. Mi reacción fue la peor, lo siento, pero fue la reacción que tuve”, manifestó la acusada en su interrogatorio, una versión de los hechos que da por buena la jueza aunque las explicaciones de su repentina huida puedan resultar “improbables” y “extrañas”.

“Un caso de shock”

“No se descarta la posibilidad de que los hechos sucedieran tal y como la misma (Susana G. S.) expuso en el plenario puesto que en un caso de shock es posible que la reacción sea la de huir del lugar del accidente que ha causado uno mismo”, abunda la jueza sobre la declaración de la acusada, defendida por el abogado Joaquín Tortajada. Por eso absuelve a Magaña, defendido por la abogada María Ángeles Laguna, a quien la Policía Local le llegó a practicar las pruebas de alcohol (0,35mg/l) y drogas (cocaína).

Y es que los agentes aseguraron en el juicio que Susana G. S. les confesó que conducía Magaña, “me dijo que el señor Magaña le había pedido que fuese ella la conductora” según manifestó un agente adscrito a la unidad de Policía Judicial. “Jamás en la vida he dicho que conducía Ignacio Magaña. Eso es mentira (…) Yo estaba en casa y me llamó como amiga suya que soy para decirme que si podía pasar a buscarle a un bar de la avenida América”, replicó la acusada.

Momento de la sesión del juicio de Ignacio Magaña. / A. T. B.

“Carece de virtualidad probatoria”

“Esta declaración de la inculpada incriminando al otro coacusado carece de virtualidad probatoria. La misma no ha sido ratificada ni en sede policial ni judicial y además pudo tener una finalidad exculpatoria en defensa de sus propios intereses”, sostiene la jueza en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. “Se estima que la prueba indiciaria que inculpa al señor Magaña es escasa y carece de suficiente fuerza probatoria (…), dudas que hacen que deba inclinarme a favor del reo y que, puesto que la señora Susana admitió que conducía ella, se estime acreditada la conducción por esta última”, concluye el fallo.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de seis meses de cárcel para Magaña mientras que la acusación particular a cargo del abogado Sergio Legua elevaba la petición de condena hasta los dos años y seis meses de cárcel por un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito contra la seguridad vial. Y, de forma subsidiaria, planteó la misma condena para Susana G. S., tal y como ha estimado ahora la jueza. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.