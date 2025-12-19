Apuñalados dos menores tras una reyerta con machetes en Zaragoza

Dos menores de edad han sido apuñalados este viernes por la noche en el barrio de Las Delicias. Ha sido en la calle Montañés, sobre las 22.00 horas. Al parecer, dos grupos de jóvenes extranjeros armados con machetes han protagonizado una multitudinaria disputa que ha obligado a un fuerte despliegue policial con varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana, entre las cuales se encontraban efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). Los dos heridos han sido trasladados al hospital Clínico Lozano Blesa.

Según han informado testigos presenciales a este diario, varios de los participantes han emprendido la huida hacia la calle Berenguer Bardají, aunque han hecho parada en el bar ‘Limonero’ para esconder uno de los cuchillos en el baño. Otro cuchillo ha sido arrojado al suelo, a las afueras del establecimiento, de acuerdo a lo manifestado por estos mismos clientes. “Nunca había visto una movida así. Solo hemos visto a gente correr. Venían desde el parque Delicias hacia la calle Berenguer Bardají. Lo único que he oído: ‘detente si eres hombre’. Pero cualquiera se detiene…”, han relatado varios de estos testigos, quienes han llamado al 091, que en esos minutos ha recibido numerosas llamadas de otros vecinos.

Los agentes se han entrevistado también con la dueña del establecimiento, una mujer de nacionalidad china que no entendía nada de lo sucedido. “Solo preguntaba dónde estaba el baño, ha puesto ahí el cuchillo, nada de sangre”, ha dicho esta misma mujer.

En la calle Montañés todavía permanece una quincena de agentes que mantienen retenidos a tres jóvenes. Por el momento se desconocen las causas de este violento enfrentamiento, aunque las primeras pesquisas apuntan a un posible enfrentamiento entre dos bandas latinas, entre los Black Panther (BP) y los Dominican Don’t Play (DDP). En los alrededores, de hecho, se han intervenido también varios machetes. De las pesquisas se dará traslado al Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que este viernes se encuentra en funciones de guardia.