Condenado a no pisar el Centro de Salud de Casetas durante cinco años por agredir a dos sanitarias

La titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Zaragoza ha condenado a un hombre a distintas penas de prisión y multa como responsable de la agresión sufrida por una médica y una enfermera en el centro de salud de Casetas, un barrio rural de la capital aragonesa, del que deberá permanecer alejado durante un periodo de 5 años.

En su sentencia, la magistrada condena al acusado a penas que suman 18 meses de prisión, multa de 720 euros, indemnizaciones a las víctimas por 12.000 euros y orden de alejamiento del establecimiento sanitario como autor de los delitos de atentado, lesiones menos graves y daños.

La resolución considera probado que durante la tarde del 15 de octubre de 2022, la médico y la enfermera del referido centro de salud recibieron una llamada para atender con urgencia a una vecina Casetas, que finalmente falleció en el domicilio, donde ya estaba siendo atendida por otro servicio sanitario de emergencias.

Apenas una hora después, el acusado, J.G.D.L., irrumpió con violencia en las dependencias del centro de salud y se dirigió a la sala donde las dos profesionales sanitarias atendían a otros pacientes gritando: "por vuestra culpa se ha muerto mi abuela, os vais a enterar, vais a ver, habéis matado a mi abuela, sois unas hijas de puta".

Según el relato de hechos probados reflejado en la sentencia, el acusado cogió la mesa de trabajo de la sala y la volcó para lanzarla contra las dos profesionales, lo que provocó que el ordenador y el monitor cayeran sobre la médica, que sufrió lesiones leves así como trastorno neurótico por estrés postraumático.

Por su parte, la enfermera presentó tras la agresión un cuadro de sintomatología de ansiedad, con conductas de hipervigilancia y patrones de evitación en el puesto de trabajo.

El letrado Jorge Piedrafita, representante de una de las sanitarias agredidas se ha mostrado satisfecho con la condena lograda al considerar como un "hecho histórico" la imposición al acusado de un alejamiento de las sanitarias por espacio de cinco años, que, ha añadido, "en la práctica implica su destierro del centro de salud de Casetas".

Piedrafita ha incidido, por otra parte, en la necesidad de que toda agresión a profesionales sanitarios se denuncie para tratar de evitar, mediante la aplicación de condenas punitivas, que no se repitan y se frene "la lacra de agresión permanente al personal sanitario que cuida de la salud de la ciudadanía"