El jurado ve inocentes a un funcionario y un preso acusados de 'colar' móviles en la cárcel de Zuera: "Falta documentación"
El tribunal absuelve a los dos acusados de un delito de cohecho por el que la Fiscalía solicitaba cuatro años y seis meses de cárcel
El jurado ha absuelto a un funcionario de prisiones, David A. S., y a un preso, Félix G. L., a quienes se acusaba de estar compinchados para introducir móviles, comida y ropa en la cárcel de Zuera. Ha sido un veredicto de no culpabilidad que se ha leído este viernes por la tarde en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ambos acusados han conocido que resultan absueltos de un delito de cohecho que les imputaba la Fiscalía. Y la razón del jurado es que "falta documentación" según ha verbalizado su portavoz en la sala de vistas a la hora de argumentar la inocencia de David A. S. y de Félix G. L. en las cuestiones clave del objeto del veredicto. Es decir: no acordaron aprovecharse de la condición de funcionario para colar todos estos efectos "sin ser sometido a un control de seguridad exhaustivo".
En apenas seis horas han respondido a las 20 preguntas del cuestionario que ha redactado la presidenta del tribunal, la magistrada María Soledad Alejandre, quien ya ha comunicado a las partes que en los próximos días redactará la sentencia que ratificará la absolución. Por estos hechos afrontaban ambos una pena de cuatro y seis meses de cárcel además de la inhabilitación del funcionario durante diez años, de acuerdo a la acusación que ha ejercido el ministerio fiscal en dicho procedimiento. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.
El veredicto
Sí que han considerado probado que el funcionario de prisiones recibió varios paquetes en su domicilio por parte de la actual pareja de Félix G. L. sin que, eso sí, llegara a recepcionar dichos envíos. "La documentación aportada no es suficiente", ha reiterado el jurado en esta cuestión, como también lo ha hecho para justificar que el preso no contactaba con sus exparejas -hasta tres- en este presunto entramado de contrabando.
Así lo había confesado una de estas mismas mujeres, quien relató que envió "varios paquetes" con "móviles", "colonia" y "todo lo que se podía meter" al domicilio del funcionario de prisiones. Incluso aseguró que le pagaba al funcionario en gratitud de los servicios prestados, aunque a esta declaración solo le han dado veracidad cuatro de los cinco miembros del jurado. Y se necesitan siete votos favorables para que el veredicto sea de culpabilidad.
