Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras RomaredaMann HummelCasademont ZaragozaTiempo AragónComprobar Lotería de NavidadSuceso Zuera
instagramlinkedin

Al banquillo por una agresión en la cárcel de Daroca: "Le había cortado con una lata"

El acusado afronta hasta seis años de cárcel por asestarle un corte en el cuello a la víctima

El acusado, Juan Z. M., este viernes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El acusado, Juan Z. M., este viernes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / A. T. B.

A. T. B.

Zaragoza

Un preso de la cárcel de Daroca, Juan Z. M., ha sido juzgado este lunes como presunto autor de una agresión a otro interno en este mismo centro penitenciario. Fue "un corte" en el cuello que requirió de ocho puntos de sutura, unas lesiones que desencadenó la intervención de un funcionario de prisiones según ha recordado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha relatado que la víctima "chorreaba sangre" cuando le auxilió sobre las 19.00 horas del 21 de octubre de 2022.

"Yo estaba haciendo papeleo, vi un tumulto en la zona de las duchas, me acerqué y vi que chorreaba sangré. Él me comentó que se había dado un golpe en las duchas, pero no nací ayer, y hablando con el resto de internos me dijeron que Zafra (el acusado) le había cortado con una lata", ha declarado este mismo funcionario ante el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero. "Yo no lo vi. Me enteré posteriormente por lo que me dijeron los internos", ha continuado.

"Un corte"

A lo largo de la vista también han comparecido otros dos presidiarios, aunque ambos han coincidido en que no fueron testigos directos de la agresión. "Yo estaba en el patio y solo vi cuando el otro chico salió con un corte, me dijo que se había peleado con un interno, con un mañico de Zaragoza", ha explicado uno de estos presos. En cualquier caso fue una herida propia de "un corte" y "no de un arañazo" de acuerdo al examen forense que hoy ha ratificado el doctor que revisó a la víctima.

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita tres años de cárcel por un delito de lesiones y la acusación particular a cargo de la abogada Ana Villanueva eleva la pena privativa de libertad hasta los seis años al calificar la agresión como un delito de homicidio en grado de tentativa. El juicio se ha suspendido porque la víctima no se ha presentado a la vista, por lo que su declaración y la del acusado se ha fijado para el 16 de enero de 2026 a las 10.30 horas. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias
  2. El Ministerio de Transportes adjudica un contrato decisivo para el último tramo pendiente de la autovía Jaca-Pamplona (A-21)
  3. La otra 'Doña Manolita' de Zaragoza: la única administración en repartir íntegro el premio gordo de la lotería de Navidad
  4. Otra histórica joyería de la calle Alfonso de Zaragoza se transformará en un café de especialidad en 2026
  5. Así prepara el PSOE Aragón sus listas electorales para el 8F: salen históricos y entrarán los puntales de Pilar Alegría
  6. El festival aragonés que tira la toalla: 'Nos empujan a abandonar
  7. La ampliación del Parque de Atracciones de Zaragoza obliga a cerrar el Campo Ludus de airsoft: 'Nuestra última partida
  8. Golpe a la industria del automóvil: Mann Hummel anuncia 150 despidos en su planta de Zaragoza

Horario y dónde ver la Lotería de Navidad 2025

Horario y dónde ver la Lotería de Navidad 2025

Comprobado científicamente: los gatos maúllan más a los hombres que a las mujeres ¿Por qué?

Comprobado científicamente: los gatos maúllan más a los hombres que a las mujeres ¿Por qué?

ISE 2026 vuelve a Barcelona con la edición más grande y ambiciosa de su historia

ISE 2026 vuelve a Barcelona con la edición más grande y ambiciosa de su historia

El partidazo de Kevin Lacruz: regresa la lucha contra la ELA

El partidazo de Kevin Lacruz: regresa la lucha contra la ELA

El automóvil coge la gripe en Aragón: entre los ajustes de hoy y las promesas del coche eléctrico

El automóvil coge la gripe en Aragón: entre los ajustes de hoy y las promesas del coche eléctrico

Carlos Martín, arquitecto: "Las zonas de juegos infantiles de hoy en día son tremendamente aburridas"

Carlos Martín, arquitecto: "Las zonas de juegos infantiles de hoy en día son tremendamente aburridas"

Las peñas del Real Zaragoza valoran positivamente la reunión con el club: "Dan la cara"

Las peñas del Real Zaragoza valoran positivamente la reunión con el club: "Dan la cara"

Aragón ya está en precampaña

Tracking Pixel Contents