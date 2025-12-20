Al banquillo por una agresión en la cárcel de Daroca: "Le había cortado con una lata"

Un preso de la cárcel de Daroca, Juan Z. M., ha sido juzgado este lunes como presunto autor de una agresión a otro interno en este mismo centro penitenciario. Fue "un corte" en el cuello que requirió de ocho puntos de sutura, unas lesiones que desencadenó la intervención de un funcionario de prisiones según ha recordado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha relatado que la víctima "chorreaba sangre" cuando le auxilió sobre las 19.00 horas del 21 de octubre de 2022.

"Yo estaba haciendo papeleo, vi un tumulto en la zona de las duchas, me acerqué y vi que chorreaba sangré. Él me comentó que se había dado un golpe en las duchas, pero no nací ayer, y hablando con el resto de internos me dijeron que Zafra (el acusado) le había cortado con una lata", ha declarado este mismo funcionario ante el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero. "Yo no lo vi. Me enteré posteriormente por lo que me dijeron los internos", ha continuado.

"Un corte"

A lo largo de la vista también han comparecido otros dos presidiarios, aunque ambos han coincidido en que no fueron testigos directos de la agresión. "Yo estaba en el patio y solo vi cuando el otro chico salió con un corte, me dijo que se había peleado con un interno, con un mañico de Zaragoza", ha explicado uno de estos presos. En cualquier caso fue una herida propia de "un corte" y "no de un arañazo" de acuerdo al examen forense que hoy ha ratificado el doctor que revisó a la víctima.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita tres años de cárcel por un delito de lesiones y la acusación particular a cargo de la abogada Ana Villanueva eleva la pena privativa de libertad hasta los seis años al calificar la agresión como un delito de homicidio en grado de tentativa. El juicio se ha suspendido porque la víctima no se ha presentado a la vista, por lo que su declaración y la del acusado se ha fijado para el 16 de enero de 2026 a las 10.30 horas. La causa la ha dirigido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Daroca.