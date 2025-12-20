Detenidos siete jóvenes por una reyerta con machetes en Zaragoza

La Policía ha confirmado la detención de siete jóvenes que anoche participaron en varias reyertas en el barrio de Las Delicias, en Zaragoza. Cinco de los arrestados son menores de edad. En total se contabilizan hasta tres víctimas, pues en la calle Delicias se desató un segundo enfrentamiento en el que el herido también refirió que le habían robado sus efectos personales. Apenas unos minutos antes, sobre las 22.00 horas, se habían recibido numerosas llamadas alertando de una trifulca entre dos grupos de jóvenes extranjeros armados con machetes en el cruce de las calles Terminillo y Montañés.

En un bar situado en este emplazamiento, en el bar ‘El Limonero’, los agentes intervinieron dos cuchillos que los protagonistas de esta reyerta abandonaron en su huida hacia la calle Berenguer Bardají, tal y como avanzó este diario. Uno de los cuchillos lo dejaron en el baño y el otro cuchillo lo tiraron en la puerta del establecimiento. Y en el entorno se localizaron más machetes de los que se fueron desprendiendo los agresores en el transcurso de huida.

Cerca de allí, en la calle Montañés, se detuvo a tres jóvenes tras un importante despliegue policial que obligó a la movilización de varias dotaciones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). Y o asada la medianoche se llevaron detenidos a tres jóvenes a quienes retuvieron en la calle Montañés, de donde había marchado sobre las 23.00 horas una ambulancia. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital Clínico Lozano Blesa y un tercero fue trasladado al hospital Miguel Servet.

Citados a declarar

Estos tres menores heridos serán citados a declarar por el Grupo de Menores (Grume) para esclarecer lo sucedido, aunque la primeras pesquisas apuntan a un enfrentamiento entre dos bancas latinas, entre los Black Panther (BP) y los Dominican Don’t Play (DDP). “La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el esclarecimiento total de los hechos y la prevención de nuevos episodios violentos, habiéndose reforzado la presencia policial en la zona”, han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.