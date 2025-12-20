En coma un vecino de Zaragoza tras recibir varios golpes con una barra de hierro en Delicias

Un vecino de Zaragoza se encuentra en estado crítico tras ser golpeado con una barra de hierro en la cabeza a la salida de un bar de Vía Univérsitas, en el barrio de Las Delicias. Fue sobre las 02.00 horas del viernes 19 de diciembre. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la víctima permanece ingresada en la uci del hospital Universitario Miguel Servet, donde se le indujo al coma por la gravedad de las heridas que presentaba. También resultaron heridos otros dos varones, dos hermanos de unos 40 años de edad que recibieron otros tantos golpes en la cabeza. Y por estos hechos fue detenido Emilio José R. A., un conocido vecino de este barrio zaragozano por su desempeño profesional como fontanero.

Son unas pesquisas que dirigen los investigadores adscritos al Grupo de Homicidios, quienes ayer por la tarde trasladaron al detenido hasta su domicilio de la calle Domingo Ram para practicar su registro, según manifestaron varios vecinos consultados por este diario. En esta misma vivienda había sido detenido de madrugada por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, a quienes aseguró que los tres heridos le habían amenazado esa misma madrugada, motivo por el que decidió bajar al bar Gandalfs, donde arremetió contra ellos.

Una barra de hierro

A las afueras de este establecimiento les sorprendió armado con una barra de hierro con la que les golpeó en la cabeza. Luego se dio a la fuga y se refugió en su domicilio. La peor parte se la llevó un varón de 54 años que quedó inconsciente por la violencia de los golpes recibidos. Por eso se dio aviso a la sala de emergencias del 091, que comisionó hasta allí a varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Además de recibir varios puntos de sutura fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Servet, donde ingresó en la uci y donde se le indujo al coma.

La agresión tuvo lugar a las afueras del bar Gandalfs, un establecimiento ubicado en Vía Univérsitas que acababan de abandonar los tres heridos. / PABLO IBÁÑEZ

Los otros dos heridos fueron asistidos in situ por los servicios sanitarios, aunque también fueron derivados a un centro hospitalario de la ciudad para descartar lesiones de mayor gravedad. De todo ello se dio traslado a la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, que se encontraba en funciones de guardia. Por el momento, Emilio José R. A., de 44 años de edad y nacionalidad española, permanece en los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando a la espera de que la Policía le pase a disposición judicial en el Juzgado de Guardia.

El plazo máximo que contempla la Ley es de 72 horas desde su detención, que se practicó poco después de que tuvieran lugar los hechos sobre las 02.00 horas de la madrugada del 19 de diciembre. En estos momentos se le imputa un delito de lesiones y un delito de homicidio en grado de tentativa a la espera de conocer la evolución del herido que ingresó en la uci.