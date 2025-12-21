Detenido en Zaragoza por aprovecharse de un anciano y sustraerle más de 38.000 euros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto responsable de un delito de estafa continuada a una persona mayor en situación de especial vulnerabilidad, a la que manipuló durante meses para obtener grandes cantidades de dinero en efectivo.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por familiares de la víctima, quienes detectaron movimientos bancarios anómalos y reiteradas retiradas de efectivo que no se correspondían con los hábitos habituales del perjudicado. Según manifestaron, un hombre que había realizado previamente unos arreglos en su vivienda se habría ganado su confianza hasta convertirse en una persona de referencia.

Las primeras gestiones policiales permitieron constatar que el investigado entabló una relación cercana con la víctima, aprovechando dicha confianza para influir de manera directa en sus decisiones económicas. Los agentes comprobaron que el presunto autor acompañaba a la víctima a distintas entidades bancarias y cajeros automáticos, indicándole de forma expresa las operaciones que debía realizar.

Durante la investigación se verificó que el detenido llegó incluso a instar a la víctima a solicitar adelantos de su pensión, así como a efectuar extracciones de grandes sumas de dinero en periodosmuy cortos de tiempo. En una sola jornada se llegaron a retirar hasta 1.500 euros, repitiéndose estas operaciones de forma continuada hasta alcanzar un perjuicio económico total de 38.000 euros.

Los agentes constataron además que la víctima presentaba un deterioro cognitivo que afectaba a su capacidad de decisión, circunstancia que fue aprovechada por el detenido para obtener un beneficio económico prolongado en el tiempo.

Una vez reunidos los indicios suficientes, se procedió a la detención del presunto autor, el pasado 18 de diciembre, pasando a disposición judicial y quedando en libertad con cargos.