Así se ha desmantelado este punto de droga en Caspe

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe ha desmantelado un punto de venta de drogas, muy activo, en dicha localidad y detenido a un varón por supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación se inició en octubre ante la posible existencia de una vivienda que se utilizaría como punto de venta de drogas al menudeo en la ciudad de Caspe. Durante estos dos últimos meses los investigadores lograron determinar la identidad del morador de dicho inmueble, el cual, a través de una ventana del domicilio estaría suministrando de manera continuada sustancias estupefacientes a multitud de personas, dándose la circunstancia de que dicho lugar se ubica muy próximo a un centro escolar.

Con los indicios obtenidos, que evidenciaban dicha actividad ilícita, el pasado 16 de diciembre la Guardia Civil realizó un registro en la citada vivienda, en la que se constató que se trataba de un punto de venta de sustancias estupefacientes. Ocultos en el interior de zapatillas deportivas, se localizó una tableta de hachís de 96,23 gr de peso y una bolsa de cocaína enrocada de 51,13 gr. En distintos lugares del inmueble se hallaron pequeñas dosis de la misma sustancia, así como elementos para la distribución de las sustancias y restos del consumo de las mismas, en una mesa próxima a la ventana desde la que se efectuaba su venta.

Material incautado en la operación en Caspe. / GUARDIA CIVIL

En el interior de un falso techo se localizó un teléfono móvil del morador del inmueble. Además, se hallaron 120 comprimidos de un fármaco de benzodiacepinas, que también se comercializaba entre jóvenes de la población para su ingesta mezclado con alcohol. El consumo de esta medicación, combinado con alcohol, disminuye la capacidad cognitiva y, según en qué cantidades se tome, puede producir depresión respiratoria, lo que supone un riesgo vital para la persona que lo consume.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención de un varón de 35 años, nacionalidad argelina, al que le constan antecedentes policiales, al que se le imputó un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Tras quedar a disposición judicial se decretó su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.

En esta operación, en la que se considera desmantelado un punto de venta de sustancias muy activo, participaron agentes del Equipo de Policía Judicial de Pina de Ebro, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Zaragoza, con canes especialistas en detección de drogas, así como efectivos de seguridad ciudadana de la Compañía de Caspe.