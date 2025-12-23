Así fue el complicado rescate del montañero, exalcalde de Borja, fallecido en el parque Natural del Moncayo

La Guardia Civil ha compartido esta mañana las imágenes del complicado rescate del montañero fallecido en el parque Natural del Moncayo. El hombre, exalcalde de Borja, había saludo el sábado a realizar el ascenso al Pico del Moncayo con la intención de pasar la noche allí. Según la información recabada, esta persona había quedado con un grupo de montañeros el domingo por la mañana en el mismo monte y, al no localizarle, informaron de su desaparición.

El dispositivo para su localización se inició el domingo por la tarde tras el aviso de un familiar comunicando la desaparición del montañero en el parque Natural del Moncayo. Desde ese momento, efectivos del GREIM de Tarazona iniciaron la búsqueda a pie por el Moncayo con unas condiciones climatológicas adversas , fuertes rachas de viento, frío extremo y baja visibilidad.

Dispositivo al que se sumó el helicóptero de la guardia civil a primeras horas de ayer lunes, el cual sobrevoló la zona pero de manera interrumpida debido a las malas condiciones meteorológicas.

Así fue el complicado rescate del montañero fallecido en el parque Natural del Moncayo / Guardia Civil

Sobre las 13.30 la Guardia civil localizó el cuerpo sin vida del montañero, a unos 1900 metros de altitud, próximo al circo de San Miguel, en una zona de bajada en la loma noreste. Dicha persona fue trasladada por especialistas de montaña hasta una zona en la que se pudiese aproximar el helicóptero, consiguiendo finalmente, tras un apoyo parcial de la aeronave trasladar al montañero hasta la ciudad de Tarazona, desde donde fue trasladado al Instituto de medicinal legal de Aragón. El rescate finalizó a las 15 horas y se llevó a cabo en unas condiciones meteorológicas extremas.

La Guardia Civil insiste en que cuando se vaya a realizar una actividad en montaña se planifique previamente la ruta que se va a llevar a cabo, ir siempre acompañado para solicitar ayuda en caso de accidente (lo ideal son 3 personas mínimo), llevar ropa de abrigo adecuada a la actividad y climatología, agua y algo de alimento, linterna u otro dispositivo de iluminación y batería portátil para el móvil. En caso de cualquier incidencia, dar aviso lo antes posible a la Guardia Civil a través del teléfono 062.