La Policía Nacional detiene en Zaragoza a dos jóvenes reincidentes por un robo con violencia y estafa

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia y de estafa, tras asaltar a una mujer en las inmediaciones de su domicilio y utilizar posteriormente la tarjeta bancaria sustraída para realizar compras.

Los hechos ocurrieron sobre las 02.00 horas del pasado 29 de noviembre, cuando la víctima se dirigía a su vivienda acompañada de su pareja por la calle San Jorge. En ese momento, dos jóvenes la abordaron por la espalda y le arrebataron violentamente el bolso que portaba en la mano, emprendiendo la huida a la carrera por calles estrechas y poco iluminadas de la zona, lo que facilitó su escape.

Posteriormente, los autores utilizaron de forma fraudulenta la tarjeta bancaria sustraída, realizando pagos en máquinas de vending y pequeños establecimientos, un patrón habitual en este tipo de hechos delictivos.

La investigación permitió constatar que no se trataba de un hecho aislado, sino que los detenidos actuaban siguiendo un modus operandi reiterado, seleccionando de forma intencionada a víctimas especialmente vulnerables, principalmente mujeres de edad avanzada, a las que sorprendían por la espalda mediante el conocido método del “tirón”, sustrayendo bolsos, teléfonos móviles, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Las pesquisas confirmaron que ambos detenidos ya habían sido arrestados juntos con anterioridad, acumulando cerca de una decena de robos y hurtos en el último mes. Fueron localizados y detenidos el 18 de diciembre en un edificio abandonado de la calle Doctor Alejandro Palomar y, al día siguiente, pasaron a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.