Cazado a 117 km/h en un concurrido acceso a Zaragoza limitado a 50: "Pone vidas en riesgo"

Un joven de 22 años fue detenido y citado para un juicio rápido tras ser sorprendido circulando a 117 kilómetros por hora en la Carretera de Castellón en Zaragoza, una vía urbana con límite de velocidad de 50 km/h. Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando un radar captó al vehículo superando en más del doble la velocidad permitida, lo que constituye un delito contra la Seguridad Vial.

Según fuentes policiales, el conductor fue interceptado tras la detección del radar y trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias por un exceso de velocidad considerado penal, tal y como recoge el Código Penal. Posteriormente, el joven fue citado para comparecer en un juicio rápido, un procedimiento habitual en este tipo de infracciones graves.

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes mortales en vías urbanas y carreteras secundarias. Circular a velocidades tan elevadas no solo incrementa de forma exponencial el riesgo de siniestro, sino que también reduce drásticamente la capacidad de reacción del conductor y la gravedad de las lesiones en caso de impacto.

Desde las fuerzas de seguridad se insiste en que respetar los límites de velocidad salva vidas, especialmente en tramos urbanos como son todos los accesos a Zaragoza, donde pueden confluir peatones, ciclistas y otros vehículos. Este tipo de conductas temerarias ponen en peligro tanto al infractor como al resto de usuarios de la vía.